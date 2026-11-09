حبس مراقب محطة الرقة وناظرها إثر تصادم قطارين في العياط

النيابة العامة المصرية تأمر بحبس مراقب ومحطة الرقة وناظرها بسبب تقاعسهما عن متابعة الإشارات، فيما تكشف تحقيقاتها عن تعطيل نظام التحكم الآلي في القطار رقم 134.

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها احتياطياً على ذمة التحقيقات الجارية حول الحادث المأساوي لتصادم قطارين، والذي وقع في منطقة العياط التابعة لمحافظة الجيزة. وقد جاء هذا القرار القضائي مباشرة بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي كشفت عن تقصير فادح في أداء الواجبات الوظيفية من قبل المسؤولين عن محطة الرقة.

أسباب الحجز القضائي والتقصير المكتشف

أكدت النيابة العامة في بيان رسمي لها، أن التحقيقات أثبتت بشكل قاطع تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بإشارات المحطة الحيوية. كما أظهرت النتائج أن قائد القطار رقم 134 قام بتعطيل نظام التحكم الآلي الخاص بالقطار أثناء سيره، وهو إجراء مخالف تماماً لبروتوكولات السلامة التشغيلية المعتمدة.

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وقد استجوبت النيابة مراقبة المحطة وناظرها، الذين أقرّا بتقصيرهما المتعمد في أداء واجبهما الأساسي المتمثل في متابعة لوحة التحكم لحالة برج الإشارة الضوئية رقم ط 10. وقد اتضح أيضاً أن المراقب قام بالتلاعب في دفتر الإشارات الرسمي بهدف إخفاء الدليل على تقصيره وحرمان المحققين من معرفة الإهمال الذي ارتكبه.

تشكيل لجنة هندسية للتحقيق في المنظومة

في خطوة استباقية، قررت النيابة العامة المصرية تشكيل لجنة متخصصة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص شامل ومنهجّي لمنظومة العمل الخاصة بهيئة السكك الحديدية. تهدف هذه اللجنة إلى بيان الاشتراطات المعمول بها وعوامل الأمان والتشغيل والمراقبة التي تحكم العملية.

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سيشمل فحص اللجنة كل من المعدات التقنية المستخدمة، والعنصر البشري المسؤول عن التشغيل، بالإضافة إلى منظومة الإشارات المتطورة. كما ستقوم اللجنة بدراسة أعمال التطوير التي أُجريت مؤخرًا ومدى فاعليتها في منع وقوع الحوادث المماثلة في المستقبل، لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة.

زيارات ميدانية وشهادات من المستشفيات

انتقل فريق من محققي النيابة العامة إلى موقع الحادث فوراً لإجراء المعاينة الميدانية الشاملة، حيث اطلعوا على تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت لحظة التصادم، واستمعوا إلى أقوال شهود عيان كانوا حاضرين في المكان. كما انتقل فريق آخر إلى مستشفيات العياط المركزي وأطفيح المركزي وبني سويف الجامعي لزيارة المصابين.

أكد عدد من المصابين الذين استمعت إليهم النيابة، أن القطار رقم 134 كان ينطلق بسرعة عالية منذ مغادرته محطة العياط وحتى لحظة وقوع الحادث المروع. وهذا ما يعزز فرضية أن السرعة الزائدة وعدم تفعيل أنظمة الكبح الآلي كانت من العوامل الرئيسية في حجم الكارثة.

استجوابات قيادية وتدابير احترازية

استمعت النيابة العامة إلى أقوال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإضافة إلى نوابه المختصين في مجالات البنية الأساسية والصيانة والدعم الفني والتشغيل والسلامة والجودة والمسافات الطويلة والقصيرة. كما استجابت لمهندس بإدارة تحليل البيانات ورئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات.

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وأكد رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات، خلال الاستجوابات، تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم، وهو ما يتفق تماماً مع إقرار المتهمين أنفسهم خلال مراحل التحقيقات السابقة. وبناءً على كل هذه المعطيات، أمرت النيابة بالتحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين إمكان استجوابه رسمياً.

نطاق التحقيق الشامل والمستقبل

طلبت النيابة العامة من اللجنة الهندسية التابعة لجامعة القاهرة الانتقال إلى موقع الحادث لتحديد الأسباب الجذرية وأوجه القصور أو الإهمال التي أدت إلى وقوعه. يجب على اللجنة تحديد المسؤولين عنها وسند مسؤوليتهم القانونية، وكذلك كل من أسهم بتقصيره في وقوع الحادث، أياً كان موقعه الوظيفي أو تسلسله الإداري.

كما كلفت اللجنة بفحص نقاط المراقبة ومدى كفايتها لضمان التشغيل الآمن على شبكة السكك الحديدية. ستقوم اللجنة بالاطلاع على ملفات الحوادث السابقة وتقاريرها التفصيلية، لتحديد ما إذا كانت هناك عوامل مشتركة ومتكررة أدت إلى وقوع تلك الحوادث وخروج بعض عربات القطارات عن مسارها، وبيان أسباب ذلك علمياً وقانونياً.