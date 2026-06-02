حددت هيئة المفوضين جلسة 12 يوليو لنظر 3 دعاوى قضائية

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة 12 يوليو المقبل لنظر 3 دعاوى قضائية تطالب بعدم دستورية عدد من مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة ال دستور ية العليا جلسة 12 يوليو المقبل لنظر 3 دعاوى قضائية تطالب بعدم دستور ية عدد من مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

وتأتي الدعاوى بالطعن على المواد أرقام 2 و4 و5 و6 و7 من القانون، بدعوى مخالفتها لنصوص الدستور، وبالأخص المواد 2 و4 و8 و10 و53 و78. الداخلية: ضبط قضايا إتجار في العملات الأجنبية بما يزيد عن 3 ملايين جنيه، وتم نشر الأسماء المصرية للمواطنين الذين حصلوا على الجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما تم إبعاد مواطن أردني من البلاد، وتم حرمان مواطنة سورية من اكتساب الجنسية المصرية بسبب زوجها، وتم رفع دعوى للدفاع في محاكمة 61 شخصًا بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس، وتم إثبات خدعة الثأر التي أدت إلى قتل شخص، وتقود المتهم إلى المحاكمة أمام الجنايات





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قانون الإيجار دستور محكمة دستورية دعاوى قضائية

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