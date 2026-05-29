حذرت وزارة الداخلية من بيع الذهب المغشوش

5/29/2026 1:03 PM
masrawy
حذرت وزارة الداخلية من انتشار بعض حالات بيع الذهب المغشوش، ما أعاد تساؤلات المواطنين حول كيفية التأكد من سلامة المشغولات الذهبية قبل الشراء، خاصة مع زيادة الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للادخار والاستثمار.

وكشف نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، وجواهرجي صاحب خبرة تمتد لنحو 60 عامًا في تجارة الذهب والمجوهرات، لمصراوي عن أبرز العلامات التي تساعد في التفرقة بين الذهب الأصلي والمغشوش، مؤكدًا أن الوقاية تبدأ من الشراء من أماكن موثوقة قبل أي اختبارات فنية. أكد نجيب أن الخطأ الأكبر الذي يقع فيه بعض المواطنين هو شراء الذهب من الإنترنت أو من بائعين غير معروفين، بحثًا عن أسعار أقل من السوق، مشددًا على ضرورة التعامل فقط مع محال موثوقة وذات سمعة جيدة.

وأضاف أن الحصول على فاتورة شراء أمر أساسي لا يمكن التهاون فيه، لأنها تمث

