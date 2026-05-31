حذرت هيئة حزب النور من التهجم على العقيدة والشرع، ووصفت أعمال فنية كفيلم برشامة بأنها تجاوزات خطيرة. وأوضح النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، في بيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وموجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة وزير الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هذه الأعمال الفنية تتهجم على العقيدة والشرع وتسقط في فخ الجرأة والتهجم على العقيدة والشرع، عبر تمرير صدمات قيمية ومغالطات فقهية مغلفة بضحكات رخيصة.

وذكر خير الله أن هذه التجاوزات تؤدي إلى تبلد عاطفة الغيرة الفطرية والاستهانة بالذنوب والخطايا في قلوب الناشئة، وانتهاك حرمة وبقع بيوت الله، وتجسيد مشاهد كاملة تظهر استخدام المساجد ومنابرها وميكروفوناتها كأدوات لتيسير الغش والخداع، وتأجيل الصلاة عمداً لأجل المعصية. وصرح خير الله أن الاستمرار في هذا المسار ينذر بتداعيات خطيرة تتلخص في صناعة وعي زائف، ومخالفة الدستور والنظام العام، وتهديد السلم الاجتماعي والروحي، مما يخلق حالة من الاحتقان المجتمعي.

وطالبت الهيئة البرلمانية لحزب النور الأجهزة الرقابية بوقفة حازمة ومسؤولة لتفعيل أدوات الحوكمة والرقابة الصارمة على هذه المصنفات الفنية، ومنع عرض هذه التجاوزات ومحاسبة القائمين على هذا التطاول الفج؛ حماية لجناب الشريعة، وصوناً لعقول أبنائنا، وحفاظاً على هوية هذا الوطن الأخلاقية والدينية





