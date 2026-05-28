حذير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من "مزيد من التصعيد" في الحرب بين روسيا وأوكرانيا

حذرت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من "مزيد من التصعيد" في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، داعيا الطرفين إلى "العودة لطاولة المفاوضات".

وقال تورك، في بيان، إنه يحذر من تفاقم المواجهات بين روسيا وأوكرانيا عقب تهديدات موسكو بتكثيف هجماتها. وأضاف: "أدعو الطرفين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، وأشدد على ضرورة التحلي بأقصى درجات ضبط النفس.. استأنفوا المفاوضات وضعوا حدا للمعاناة". وأشار إلى أن عدد المدنيين الذين قتلوا أو أُصيبوا في أوكرانيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 ارتفع بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وأضاف أن "القانون الدولي الإنساني يلزم أطراف النزاع باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين"، مؤكدا أن هذه ليست مجرد توصيات أو نصائح، بل التزامات قانونية ملزمة للأطراف المعنية. والثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن موسكو ستشن هجمات "ممنهجة" على منشآت الصناعات العسكرية ومراكز اتخاذ القرار والقيادة في العاصمة الأوكرانية. ودعت الخارجية الروسية المواطنين الأجانب وموظفي البعثات الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية إلى مغادرة كييف فورا، كما طالبت المواطنين الأوكرانيين بالابتعاد عن المنشآت العسكرية والمباني الحكومية.

ومنذ 24 فبراير 2022، تواصل روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، فيما تشترط لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شئونها





