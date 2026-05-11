حراك دبلوماسي سعودي إيراني لخفض التصعيد وتوترات عسكرية واقتصادية تلوح في الأفق

اتصال سعودي إيراني لبحث الوساطة الباكستانية والمحادثات مع واشنطن، وسط تحذيرات من عودة الصراع إلى المربع صفر وتقارير عن تحويل مطار بن جوريون لقاعدة أمريكية وتأثر أسعار الفضة.

شهدت الساحة الدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط حراكاً مكثفاً ومتسارعاً في الساعات الأخيرة، حيث برزت جهود سعودية إيران ية حثيثة تهدف إلى احتواء التوترات المتصاعدة ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة.

وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً هاماً مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، ركز خلاله الجانبان على بحث آخر المستجدات المرتبطة بالوساطة الباكستانية والمحادثات الدبلوماسية الجارية بين طهران وواشنطن. وقد كشفت مصادر دبلوماسية أن هذا الاتصال جاء لتبادل وجهات النظر حول مسار الجهود السياسية الرامية إلى تعزيز قنوات الحوار وتفعيل الأدوات الدبلوماسية لخفض التصعيد، وهو ما يعكس إدراكاً مشتركاً من قبل الرياض وطهران بضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بعيداً عن خيارات التصادم العسكري.

ويعد هذا التواصل هو الثاني من نوعه خلال خمسة أيام فقط، مما يشير إلى وجود تنسيق رفيع المستوى وتفاهمات مبدئية تهدف إلى دعم التهدئة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه السلم الإقليمي، وهو ما ينسجم مع التوجهات العامة الرامية إلى بناء بيئة آمنة تدعم التنمية والاستقرار. وعلى صعيد آخر، تزايدت التحليلات السياسية التي تتناول طبيعة الصراع بين إيران والولايات المتحدة، حيث أشار الخبير الاستراتيجي سمير فرج إلى أن الرد الإيراني الأخير جاء صادماً وبمثابة نقطة تحول قلبت الموازين بالنسبة للإدارة الأمريكية، خاصة في ظل التوقعات المرتبطة بسياسات ترامب.

ويرى فرج أن المشهد السياسي يبدو وكأنه يعود إلى المربع صفر، حيث تلاشت الكثير من التفاهمات السابقة وحلت محلها حالة من عدم اليقين الاستراتيجي، مما يجعل المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة تتراوح بين التهدئة الحذرة أو الانفجار المفاجئ. وفي ظل هذا المناخ المشحون، تبرز تقارير إسرائيلية مثيرة للجدل يتحدث فيها مسؤول إسرائيلي عن تحول مطار بن جوريون إلى ما يشبه القاعدة العسكرية الأمريكية، وهو ما يعكس حجم القلق الإسرائيلي من التهديدات المحيطة بها والرغبة في تعزيز المظلة الدفاعية الأمريكية بشكل مباشر وميداني على الأراضي الإسرائيلية، مما يزيد من تعقيد المشهد العسكري في المنطقة ويجعل من أي خطوة خاطئة شرارة لحرب إقليمية واسعة النطاق.

وبالتوازي مع هذه الاضطرابات السياسية والعسكرية، انعكست حالة عدم الاستقرار بشكل واضح على الأسواق المالية والمعادن الثمينة، حيث شهدت أسعار الفضة حالة من التذبذب الملحوظ. فمحلياً، استقرت أسعار الفضة عند مستوى 131 جنيهاً، بينما سجلت الأوقية عالمياً ارتفاعاً تجاوز 80 دولاراً، وهو ما يفسره خبراء الاقتصاد بأن المستثمرين يتجهون نحو الملاذات الآمنة كلما زادت حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

إن هذا الترابط بين التحركات الدبلوماسية في الرياض وطهران، والتحشيدات العسكرية في تل أبيب، والردود الإيرانية الصادمة، والتقلبات الاقتصادية، يرسم صورة متكاملة لمنطقة تعيش حالة من المخاض السياسي العسير. ويبقى الرهان الآن على مدى نجاح الوساطات الدولية، وبخاصة الباكستانية، في جسر الهوة بين واشنطن وطهران، ومدى قدرة القوى الإقليمية على تحويل لغة التهديد إلى لغة تفاوض تضمن الحد الأدنى من الاستقرار للشعوب التي تعبت من دوامة الصراعات التي لا تنتهي، في وقت يبدو فيه أن العالم يراقب بحذر شديد مآلات هذه التطورات المتسارعة التي قد تعيد تشكيل خارطة التحالفات في المنطقة لسنوات طويلة قادمة





