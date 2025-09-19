حراك دبلوماسي مكثف لدعم القضية الفلسطينية وجهود دولية للسلام

شهدت القضية الفلسطينية حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا، مع اتصالات رئاسية وجهود دولية لحشد الدعم، والتوجه نحو عقد مؤتمر للسلام، في ظل تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية.

شهدت الساحة السياسية والدبلوماسية ال فلسطين ية حراكًا مكثفًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تضافرت الجهود الدولية والإقليمية لدعم القضية ال فلسطين ية والتوصل إلى حل عادل وشامل للصراع مع إسرائيل . في هذا الإطار، أجرى الرئيس ال فلسطين ي محمود عباس اتصالات مكثفة مع العديد من القادة والمسؤولين الدوليين، بهدف حشد الدعم للقضية ال فلسطين ية، والضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي، والتوصل إلى تسوية سلمية تقوم على أساس حل الدولتين.

يأتي هذا الحراك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وما يرافقه من انتهاكات لحقوق الإنسان، وتوسع استيطاني، وعنف المستوطنين. كما يسعى الرئيس عباس إلى تعزيز التوجه نحو عقد مؤتمر دولي للسلام، يهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في القضية الفلسطينية، وإيجاد حلول جذرية للقضايا العالقة، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. بالتوازي مع ذلك، تتواصل الجهود الدبلوماسية الفلسطينية في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بهدف الحصول على الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مما يعزز مكانتها الدولية، ويمكنها من المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على مستقبل المنطقة. ويعمل الرئيس عباس على توحيد الصف الفلسطيني، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على إدارة شؤون الشعب الفلسطيني، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية في عام 2026 بعد انتهاء الحرب على غزة. ويهدف هذا التحرك إلى تعزيز الشرعية الفلسطينية، وتقوية مؤسسات الدولة، وتوحيد الرؤية الفلسطينية تجاه القضايا المصيرية.\في سياق متصل، تواصلت المباحثات المكثفة بين الرئيس الفلسطيني إيمانويل ماكرون ونظيره الفرنسي، والتي تناولت الترتيبات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك. ويهدف هذا المؤتمر إلى ضمان نجاحه وتحقيق أهدافه، من خلال حشد الدعم الدولي، ووضع آليات واضحة لتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وثمن الرئيس عباس الجهود الفرنسية والسعودية المبذولة في هذا الصدد، مشيدًا بالدعم المتزايد للقضية الفلسطينية، والاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين. وأكد عباس التزامه ببرنامج الإصلاح الوطني، بما في ذلك إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2026، بعد وقف الحرب على غزة، وصياغة دستور مؤقت. وشدد على أن السلطة الفلسطينية ستتولى كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، وأن لا دور لحماس في إدارة القطاع، مع ضرورة تسليم سلاحها للسلطة. كما ناقش الطرفان خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية. هذا الحراك الدبلوماسي يأتي في أعقاب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أيد إعلان نيويورك الداعي للاعتراف بدولة فلسطين وتعزيز حل الدولتين، وهو ما يعكس الدعم الدولي المتزايد للقضية الفلسطينية.\فيما يتعلق بالتطورات الميدانية، يشهد قطاع غزة والضفة الغربية تصاعدًا في التوتر والعنف، نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر، والتوسع الاستيطاني، واعتداءات المستوطنين. وتشير التقارير إلى ارتفاع عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين، بالإضافة إلى اعتقال الآلاف، وتدمير البنية التحتية. ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربًا على قطاع غزة، وصفتها منظمات حقوقية دولية بالإبادة الجماعية، مما أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، ونزوح مئات الآلاف. بالتوازي مع ذلك، صعد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، فيما صعد المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم. في سياق متصل، طالب مصطفى بكري الدول العربية بتنفيذ رؤية الرئيس السيسي لتشكيل قوة مشتركة، مؤكدًا على ضرورة اليقظة والاستعداد لمواجهة التحديات الإقليمية. وعلى صعيد آخر، شهدت الدقهلية جريمة مأساوية، حيث أقدم أب على قتل أبنائه الثلاثة وطعن زوجته 16 طعنة. هذه الأحداث تعكس الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وتؤكد على ضرورة التحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين، والتوصل إلى حل عادل وشامل للصراع، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة





