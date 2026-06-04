حركة ترقيات الموظفين الحكوميين في يوليو 2026: الشروط والضوابط

أعلن رئيس الوزراء المصري عن حركة ترقيات جديدة للموظفين الحكوميين في يوليو 2026، وفقاً لنظامي الاختيار والأقدمية، مع اشتراط الحصول على تقارير أداء متميزة.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة يوم الخميس الماضي، الموافقة على مشروع القرار المقدم من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بإجراء حركة ترقيات جديدة لل موظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

من المقرر أن تبدأ الجهات الحكومية في إرسال كشوف المرشحين للترقية خلال شهر يوليو المقبل، على أن تشمل الحركة الموظفين الذين تتوافر فيهم شروط الترقية بحلول 30 يونيو 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحفيز العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وفقاً للضوابط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، فإن الترقيات ستتم عبر نظامين أساسيين: نظام الاختيار ونظام الأقدمية.

بالنسبة لنظام الاختيار، يُشترط أن يحصل الموظف على تقرير أداء بدرجة ممتاز، وفي حال عدم توفر العدد الكافي من الحاصلين على هذه الدرجة، يمكن اختيار من حصلوا على تقدير كفء على الأقل. أما إذا لم يكتمل العدد المطلوب، فسيتم تأجيل الترقية إلى الدفعة التالية مع الاحتفاظ بالوظائف الشاغرة.

وتنص اللوائح على أن الترقية من المستوى الأول (ب) في الوظائف التخصصية تتم بالاختيار بناءً على تقويم الأداء والعناصر المميزة في ملف خدمة الموظف، بينما تخضع باقي المستويات التخصصية أيضاً لنظام الترقية بالاختيار لكن ضمن نسب محددة مسبقاً. أما بالنسبة لنظام الأقدمية، فتُمنح الترقية لبقية الوظائف بناءً على معيار الأقدمية، لكن لا تتم بشكل تلقائي؛ إذ يُشترط أن يكون الموظف قد حصل على تقرير تقويم أداء بدرجة كفء على الأقل في العامين السابقين للترقية مباشرة.

وتستهدف هذه الحركة رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحفيز الموظفين على التميز في أدائهم الوظيفي. يُذكر أن الحكومة سبق أن أعلنت عن حزمة من الإجراءات الإصلاحية في ملف الخدمة المدنية، من بينها تطوير نظم التقييم والترقيات لضمان العدالة والشفافية. وتأتي الترقيات الجديدة في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة عبر بناء جهاز إداري كفء وفعال





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ترقيات موظفين الحكومة الخدمة المدنية 2026

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