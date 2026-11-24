محافظة قنا تصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء القرى تشمل 12 تكليفاً و11 إلغاءً لضمان كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أصدر اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي ، محافظ قنا، قراراً إدارياً جديداً لتنظيم العمل في الوحدات المحلية ب القرى ، بهدف تعزيز كفاءة الأداء التنفيذي ورفع جودة الخدمات المتاحة للمواطنين. يأتي هذا الإجراء في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري لضمان استجابة أسرع لاحتياجات الأهالي في مختلف مراكز المحافظة.

أهداف الحركة الإدارية الجديدة

أكد اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن الحركة الشاملة لتغييرات وتنقلات رؤساء الوحدات القروية تهدف بشكل أساسي إلى ضخ دماء جديدة في الهيكل الإداري. يسعى هذا الإجراء إلى تعزيز الكفاءة في الأداء الميداني والإداري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان في كافة قرى ومراكز محافظة قنا. وشدد المحافظ على أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته العاجلة تعتبر في المقدمة المطلقة لأولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

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تفاصيل التكليفات والإلغاءات

شملت الحركة الإدارية الجديدة تكليف 12 رئيس قرية جديداً، بالإضافة إلى إلغاء ندب 11 رئيس قرية وإعادة توزيع 29 رئيس قرية آخرين على وحدات مختلفة. تم اتخاذ هذه القرارات بناءً على معايير صارمة تتعلق بالكفاءة الإدارية والقدرة على العطاء والتواجد الفعال في الشارع لرصد المشكلات. ووجه اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جميع الرؤساء الجدد بالالتزام بالمتابعة الميدانية المستمرة للتواصل الدائم مع الأهالي وحل المشكلات في مهدها.

توزيعات الوحدة المحلية لقنا

في الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، تم تكليف مبارك عبد العاطي رئيساً لقرية المحروسة، وحربي مبارك بشير رئيساً لقرية دندرة. كما شملت التكليفات خالد عبد الشافي محمود لرئاسة قرية أبنود، ومحمد إبراهيم علي سعيد لرئاسة قرية أولاد عمرو. وتم تكليف مصطفى محمد عبد العزيز لرئاسة قرية القناوية، وعبد الستار أبو الحسن قاسم لرئاسة قرية الأشراف، وربيع منصور لرئاسة قرية الجبلاو، لضمان تغطية إدارية فعالة لهذه القرى.

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توزيعات الوحدة المحلية لنجع حمادي

في الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، تم تكليف محمد ضمراني عبد الرحيم رئيساً للوحدة المحلية لقرية الغربي بهجورة، ومحمد راشد بكري رئيساً للوحدة المحلية لقرية أولاد نجم بهجورة. وشملت القائمة هاني حسين محمود لرئاسة قرية بهجورة، وناجح حلمي حسنين لرئاسة قرية الحلفاية، وياسر عبد العليم لرئاسة قرية هو. كما تم تكليف أحمد عبد الفضيل محمد لرئاسة قرية الرحمانية، وحلمي عبد الشهيد عزمي لرئاسة قرية السلامية، ومحمد عبد المنعم أحمد لرئاسة قرية الشعانية، والهاني الدشناوي موسى لرئاسة قرية أولاد نجم القبلية.

توزيعات وإلغاءات في مراكز أخرى

في الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، تم تكليف منال همام أحمد لرئاسة قرية قصير بخانس، وليد فتحي مغربي لرئاسة قرية بخانس، وعادل فتحي عبد النبي اسماعيل لرئاسة قرية سمهود. كما تم تكليف منتصر عبد العظيم عسران لرئاسة قرية القارة، ومساعد فارس محمد عمر لرئاسة قرية أبو شوشة، وعماد محمود لرئاسة قرية المراشدة في مركز الوقف. وفي قفط، تم تكليف رفاعي ابراهيم محمود ونور محمد نور وأحمد عبد الحق بتيتي ومحمد حارس إبراهيم. أما في دشنا، فتم تكليف محمد حمدي رضوان وعرفان محمد عباس وعزت أحمد عمر وأبو الوفا فراج وسالم خلف محمد. وفي فرشوط، تم تكليف أبو شيبة عبد الحليم عباس وأيمن أحمد جاد الله وعبير عبد الحافظ. كما تم إلغاء تكليفات رمضان سالم وحشمت بركات عبد الله وأحمد عبد الرحيم ناصر وأشرف رفعت وربيع أحمد محمود وسعيد توفيق لسداحتهم للعمل بمجالس المدن أو المديريات المختلفة.