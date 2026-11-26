حركة الشباب الصومالية توزع مساعدات بشرية لكسب التأييد المحلي بينما تتصارع التيارات المتشددة والبراغماتية داخل التنظيمات الجهادية الأفريقية حول استراتيجيات الوصول للسلطة.

كشفت تفاصيل جديدة عن استراتيجية الحركة الجهادية حركة الشباب في الصومال ، والتي اعتمدت بشكل متزايد على النشاط الإنساني لشرعنة وجودها. وقد صرحت الحركة عبر حسابات التواصل الاجتماعي ومحطتها الإذاعية بأن جمعيتها الخيرية قد وزعت إمدادات غذائية وغذائية على مئات الأسر المحتاجة في أغسطس/آب الماضي. وتهدف هذه الخطوة، التي تسيطر فيها الحركة على مساحات واسعة من المناطق الريفية في جنوب ووسط الصومال ، إلى تقديم نفسها ككيان يخدم المجتمع وليس مجرد تنظيم عسكري.

إعادة الصياغة الإنسانية للجهد الجهادي

لقد التزمت الحركة بجهود مكثفة لإبراز ما تصفه بأعمالها الإنسانية طوال عام 2026، في محاولة واضحة لكسب تأييد المجتمعات المحلية. وقد أظهر مقطع فيديو مصور لمواطنة محلية تعبر فيها عن امتنانها قائلة: "جزاهم الله خيرا"، الأثر الذي تسعى الحركة لتحقيقه لدى السكان المدنيين. ويعكس هذا التحول توجهاً جديداً يسعى من خلاله التنظيم إلى تغطية هويته الجهادية الصريحة بملامح إنسانية واجتماعية، مما يجعله أكثر تقبلاً لدى الفئات السكانية التي عانت من انعدام الاستقرار.

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انقسام أيديولوجي: التشدد مقابل البراغماتية

أمام هذا التوجه، ينشطر الجهاديون الأفريقيون إلى تيارين متنافسين فيما يتعلق باستراتيجيات تحقيق السلطة. فالتيار المتشدد يرفض أي تنازل عن المبادئ، في حين يرى البراغماتيون أن العمل مع جماعات محلية وأعداء سابقين يمثل وسيلة ضرورية للوصول إلى السلطة. ويناقش هذا الجدول الداخلي ما إذا كان هذا الانحراف عن الأساليب التقليدية يمثل تحولاً حقيقياً في الأيديولوجية، أم مجرد تغيير تكتيكي مؤقت لاستراتيجيات أطول أمداً تستهدف في النهاية إقامة دولة تطبق تفسيرهم المتشدد للشريعة الإسلامية داخلياً وفي تعاملاتها مع الخارج.

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نموذج أحمد الشرع وتأثيره على الجهاديين الأفارقة

يُعد الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع ، المعروف سابقاً بـ أبو محمد الجولاني وقيادة جبهة النصرة ، نموذجاً ملهماً للتيار البراغماتي في أفريقيا. فقد وصل الشرع إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد قطعه لصلاتاته التنظيمية مع تنظيم الدولة و تنظيم القاعدة ، وتحويل تركيزه نحو بناء قاعدة قوة محلية في سوريا. وقد ساعدت هذه البراغماتية، بالإضافة إلى الظروف الجيوسياسية التي شملت تراجع نفوذ روسيا و إيران ، الشرع على الوصول إلى الحكم مع حصوله على ترحيب دولي، بما في ذلك لقاءه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

تحالفات عسكرية ودولية في الساحل الصومال

وفي السياق العسكري، أظهرت جماعات مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في منطقة الساحل في مالي براغماتية ملحوظة عندما انضمت إلى انفصاليين من الطوارق ذوي التوجه القومي في هجوم كبير في أبريل/نيسان، متجاهلة الخلافات السابقة. وفي الصومال ، تتصارع هذه الديناميكيات بين رغبت الحركة في السيطرة عبر الخدمات الإنسانية، وبين الضغط الخارجي الذي يهدف إلى منع ظهور أي نموذج ناجح للجهاد المنظم. ويستمر الجدل حول ما إذا كانت هذه الحركات ستنجح في استعادة حلم تأسيس خلافة، أم ستستمر في الصمود كفاعلين سياسيين محليين يديرون مناطق نفوذهم بوسائل هجينة.