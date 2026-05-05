حريق على متن سفينة شحن كورية جنوبية في مضيق هرمز

اندلاع حريق على متن سفينة ترفع علم بنما وتشغلها شركة شحن كورية جنوبية في مضيق هرمز، دون وقوع إصابات حتى الآن. كوريا الجنوبية تتواصل مع الدول المعنية لضمان سلامة السفن وطواقمها.

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم عن حادث مأساوي وقع في مضيق هرمز ، حيث اندلع حريق على متن سفينة شحن ترفع علم بنما وتديرها شركة شحن كورية جنوبية بارزة.

الحريق، الذي تسبب فيه انفجار وقع أمس الإثنين، أثار قلقًا بالغًا في سول، التي تعمل بشكل وثيق مع الدول المعنية لضمان سلامة السفن الكورية الجنوبية وطواقمها في هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية. السفينة المتضررة كانت تقل على متنها طاقمًا دوليًا مكونًا من 24 فردًا، منهم 6 من كوريا الجنوبية و18 من جنسيات مختلفة. لحسن الحظ، لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات، ولكن التحقيقات جارية لتحديد سبب الانفجار والحريق.

هذا الحادث يأتي في وقت يشهد فيه مضيق هرمز توترات متزايدة، مما يزيد من أهمية ضمان حرية الملاحة وحماية السفن التجارية. وتؤكد كوريا الجنوبية على أهمية التعاون الدولي لضمان الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة. كما أن الحادث يسلط الضوء على المخاطر التي تواجهها السفن التجارية في هذه المياه، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية. وتعمل الحكومة الكورية الجنوبية على توفير كافة الموارد اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة للطاقم المتضرر والسفينة المتضررة.

وتشدد الوزارة على أن سلامة المواطنين الكوريين وطواقم السفن الكورية الجنوبية هي الأولوية القصوى. وتتابع الوزارة عن كثب تطورات الوضع وتنسق مع الجهات المعنية لضمان اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المصالح الكورية الجنوبية في المنطقة. شركة الشحن المسؤولة عن السفينة أكدت إخماد الحريق الذي اندلع في الجانب الأيسر من غرفة المحركات، مشيرة إلى أن الانفجار كان السبب المباشر في اشتعال النيران. وتعتزم الشركة إجراء فحص شامل لغرفة المحرك لتقييم حجم الأضرار الناجمة عن الحادث وتحديد الإجراءات اللازمة لإصلاحها.

وقد أعلنت الشركة عن التزامها بالتعاون الكامل مع السلطات الكورية الجنوبية والجهات الدولية المعنية في التحقيقات الجارية. كما أكدت الشركة على أنها تولي أهمية قصوى لسلامة طاقمها وتعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم. من جهته، صرح مسؤول في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي بأن السلطات تعمل بجد لتحديد السبب الدقيق للحريق، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال وجود خلل فني.

وأضاف المسؤول أن الحكومة الكورية الجنوبية تدرس اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز أمن السفن الكورية الجنوبية في مضيق هرمز، بما في ذلك زيادة الدوريات البحرية وتوفير حماية إضافية للسفن العابرة. كما أكد المسؤول على أن الحكومة الكورية الجنوبية على استعداد لتقديم المساعدة والدعم للدول المعنية في جهودها لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. وتؤكد الحكومة الكورية الجنوبية على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعتبر شريانًا حيويًا للتجارة العالمية.

وتدعو الحكومة الكورية الجنوبية جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالقانون الدولي وتجنب أي تصعيد قد يؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة. بالإضافة إلى الحادث المذكور، كشفت وزارة المحيطات والثروة السمكية في كوريا الجنوبية أن هناك 26 سفينة ترفع العلم الكوري الجنوبي عالقة حاليًا في مضيق هرمز، بما في ذلك 9 ناقلات نفط. ويوجد ما مجموعه 160 من أفراد الطاقم الكوريين الجنوبيين على متن هذه السفن، منهم 37 يعملون على متن سفن ترفع أعلامًا أجنبية.

هذا العدد الكبير من السفن والطواقم الكوريين الجنوبيين في مضيق هرمز يزيد من القلق بشأن سلامتهم في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة. وتعمل الحكومة الكورية الجنوبية على مراقبة الوضع عن كثب وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لضمان سلامتهم. كما تدرس الحكومة الكورية الجنوبية إمكانية إعادة بعض السفن والطواقم إلى كوريا الجنوبية إذا استمرت التوترات في التصاعد. وتؤكد الحكومة الكورية الجنوبية على أنها لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراءات ضرورية لحماية مصالحها ومواطنيها في المنطقة.

هذا الحادث يذكرنا بأهمية الأمن البحري وحماية السفن التجارية في مضيق هرمز، الذي يعتبر نقطة عبور حيوية للتجارة العالمية. وتدعو كوريا الجنوبية المجتمع الدولي إلى العمل معًا لضمان الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة. وتشدد كوريا الجنوبية على أهمية الحوار والدبلوماسية في حل النزاعات وتجنب أي تصعيد قد يؤثر على الأمن الإقليمي والعالمي. وتؤكد كوريا الجنوبية على التزامها بالعمل مع جميع الأطراف المعنية لضمان حرية الملاحة وحماية المصالح التجارية في مضيق هرمز





