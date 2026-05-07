حريق هائل يلتهم مصنعاً للقطن في الغربية وخسائر مادية بملايين الجنيهات

اندلاع حريق ضخم بمصنع قطن في قرية القيصرية بمركز المحلة نتيجة ماس كهربائي، وتكاتف الجهود الشعبية مع الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل.

عاشت قرية القيصرية التابعة ل مركز المحلة ب محافظة الغربية ساعات عصيبة من القلق والتوتر إثر اندلاع حريق هائل ومفاجئ داخل أحد مصانع القطن، حيث بدأت النيران في التسلل بسرعة مخيفة نتيجة ماس كهربائي مفاجئ في إحدى لوحات توزيع الكهرباء داخل المنشأة.

وقد تحولت المنطقة في غضون دقائق معدودة إلى ساحة من اللهب المستعر، وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود الكثيف لتعانق السماء، مما جعل الرؤية شبه منعدمة في محيط المصنع وأثار حالة من الرعب الشديد بين القاطنين في المنازل المجاورة الذين خشوا أن تمتد ألسنة اللهب إلى بيوتهم. وبسبب طبيعة المواد المخزنة في المصنع، والتي كانت عبارة عن أطنان من القطن الخام والغزول عالية الجودة، تحول الموقع إلى ما يشبه القنبلة الموقوتة، حيث أن هذه المواد تتميز بسرعة الاشتعال الشديدة، مما أدى إلى اتساع رقعة الحريق لتشمل مساحة تقدر بنحو ثمانمائة متر مربع، مما جعل محاولات الإطفاء الأولية بواسطة طفايات الحريق اليدوية غير مجدية أمام قوة النيران وجبروتها.

وفي ظل هذا الموقف العصيب، تجلت أسمى صور التكافل والشهامة من قبل أهالي قرية القيصرية، حيث تسابق الشباب والرجال في ملحمة إنسانية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من محتويات المصنع المنكوب. وقام الأهالي بالاستعانة باللودرات والآليات الثقيلة المتوفرة في القرية لشق ممرات عازلة ودفع الركام والمواد القابلة للاشتعال بعيداً عن أسوار المنازل الملاصقة للمصنع، في محاولة مستميتة لمنع كارثة بشرية كانت وشيكة الوقوع.

وفي ذات الوقت، وصلت تعزيزات ضخمة من قوات الحماية المدنية بالغربية، حيث تم الدفع بست سيارات إطفاء متطورة ومجهزة، وبدأ رجال الإطفاء البواسل معركة شرسة لمواجهة النيران التي كانت تزداد ضراوة بفعل الرياح القوية التي هبت في ذلك التوقيت، مما ساعد على نقل الشرارات إلى أماكن أخرى. وقد استخدمت قوات الحماية المدنية كميات كبيرة من المواد الرغوية الكيميائية المتخصصة في إخماد حرائق المنسوجات، والتي تعمل على خنق النيران وعزل الأكسجين عنها، واستمرت عمليات الرش والتبريد المكثف لساعات طويلة حتى الساعات الأولى من الصباح لضمان عدم تجدد الحريق في بؤر خفية تحت أكوام القطن المحترق.

أما فيما يتعلق بالتداعيات المادية والمالية لهذه الكارثة، فقد صرح مسؤول أمني رفيع المستوى بمحافظة الغربية أن الخسائر الأولية التي تكبدها صاحب المصنع كانت جسيمة جداً، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن قيمة التلفيات قد تجاوزت حاجز العشرة ملايين جنيه مصري، وذلك بعد أن التهمت النيران أحد المخازن الرئيسية التي كانت تعج بأطنان من القطن والغزول المجهزة للتوريد، مما يمثل ضربة اقتصادية قاسية للمنشأة وللعاملين بها. ورغم هذه الخسائر المادية الفادحة، سادت حالة من الارتياح بين أهالي القرية لعدم وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات بين العاملين أو السكان، وهو ما اعتبروه معجزة في ظل قوة الحريق ومساحته.

ومن الناحية الإجرائية، تحركت القيادات الأمنية ومديرية أمن الغربية فور تلقي البلاغ من مأمور مركز شرطة المحلة، حيث تم فرض كردون أمني حول الموقع لتسهيل عمل سيارات الإطفاء ومنع التجمهر. وقد تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء تحريات دقيقة وموسعة حول ملابسات الحادث للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها لسماع أقوال شهود العيان وفحص التقارير الفنية لشركة الكهرباء لتحديد السبب الدقيق للماس الكهربائي الذي تسبب في هذه المأساة





