حريق ضخم في مخزن فراشة بمصر القديمة والسيطرة عليه قبل امتداده

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل نشب مساء الجمعة في مخزن فراشة بمنطقة مصر القديمة جنوب القاهرة، ومنع امتداده للعقارات المجاورة. تجري الجهات المختصة تحقيقات موسعة لمعرفة أسباب الحريق وحصر الخسائر.

شهدت منطقة مصر القديمة ، جنوب محافظة القاهرة ، مساء الجمعة، اندلاع حريق هائل في أحد مخازن الفراشة، مما استدعى تدخلاً سريعاً من قوات الحماية المدنية .

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً يفيد بنشوب النيران داخل المخزن الواقع في دائرة قسم شرطة مصر القديمة، وسارعت الأجهزة الأمنية بالانتقال إلى موقع الحادث.

تم فرض طوق أمني محكم حول المنطقة المحيطة بالمخزن، بهدف تسهيل حركة وصول سيارات الإطفاء وتأمين سلامة المحيطين.

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بعدد كبير من سيارات الإطفاء، مدعومة بسيارة إسعاف كإجراء احترازي تحسباً لأي إصابات محتملة.

نجحت فرق الإطفاء في فرض سيطرتها الكاملة على النيران، محاصرةً إياها ومنعها من الانتشار إلى العقارات المجاورة، والتي كانت على وشك التأثر بالحريق.

عقب السيطرة على النيران، شرعت القوات في عمليات تبريد شاملة للموقع، وذلك لضمان عدم تجدد الاشتعال مرة أخرى، والتأكد من انتهاء كافة المخاطر.

تباشر الجهات المختصة حالياً التحقيقات اللازمة، حيث قامت بمعاينات ميدانية دقيقة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء اندلاع هذا الحريق، بالإضافة إلى تحديد حجم الخسائر المادية والبشرية إن وجدت.

تهدف هذه التحقيقات إلى جمع كافة الأدلة والبراهين التي تساعد في فهم ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

لم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة المواد القابلة للاشتعال التي كانت مخزنة داخل المخزن، وهو ما يعد أحد المحاور الرئيسية في التحقيقات الجارية.

كما لم يتم الإعلان عن وجود أي إصابات خطيرة بين الأفراد، مما يشير إلى فعالية الاستجابة السريعة لقوات الحماية المدنية.

يعتبر هذا الحادث بمثابة تذكير بأهمية الالتزام بمعايير السلامة والأمان في المنشآت التجارية والصناعية، خاصة تلك التي تتعامل مع مواد قد تشكل خطراً في حال تعرضها للحرارة أو الشرارات.

تظل الجهات المعنية في حالة تأهب قصوى لمتابعة تطورات التحقيقات، وتقديم تقرير شامل حول أسباب الحريق ونتائجه





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حريق مصر القديمة الحماية المدنية القاهرة مخزن فراشة

United States Latest News, United States Headlines