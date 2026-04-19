حريق هائل في مخزن خردة بمدينة نصر.. جهود بطولية للحماية المدنية تمنع امتداد النيران

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع داخل مخزن خردة بمنطقة مدينة نصر، دون وقوع إصابات أو وفيات، بعد جهود مضنية لحصار النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة. تفاصيل الاستجابة السريعة وجهود المحافظ في موقع الحادث.

في قلب العاصمة الصاخبة، حيث تتلاقى قصص الحياة اليومية مع نبض الشوارع، شهدت منطقة مدينة نصر واقعة حريق مفاجئة اندلعت داخل مخزن للخردة، مخلفة وراءها مشاهد من التحدي الإنساني والصمود البطولي. تصاعدت ألسنة اللهب المتوحشة والأدخنة الكثيفة، ملحقة بالمكان هالة من الخطر، فيما وجدت فرق الحماية المدنية نفسها أمام مهمة استثنائية.

ساهمت المواد شديدة الاشتعال المتراكمة داخل المخزن في تغذية النيران المتسارعة، مما شكل تهديدًا مباشرًا لسلامة السكان في المناطق المحيطة، وتسبب في بعض حالات الاختناق لمن حاولوا استراق النظر لما يجري بقلق بالغ. عمل رجال الإطفاء بلا كلل، ساعين جاهدين لتطويق ألسنة اللهب، والعمل على تبريد النقاط الساخنة، بينما انشغل آخرون في محاولة إخراج محتويات المخزن، في سباق محموم ضد الزمن لمنع وصول الحريق إلى المباني السكنية المجاورة. بدأت القصة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حريق في مخزن خردة، مما استدعى استجابة سريعة من قبل سيارات الإطفاء التي توجهت نحو موقع الحادث. تم على الفور فرض طوق أمني حول المنطقة لحماية المواطنين، والعمل على احتواء الموقف قبل أن يتفاقم. كشف الفحص الأولي للموقع عن وجود كميات هائلة من الخردة والمواد القابلة للاشتعال، وهو ما يفسر سرعة انتشار الحريق. ومع ذلك، فإن الجهود المتضافرة لفرق الحماية المدنية نجحت في منع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وهو إنجاز جدير بالتقدير يعكس الكفاءة العالية وسرعة الاستجابة في مواجهة الأزمات. وقد أشرف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، شخصيًا على عمليات إخماد الحريق الذي اندلع في مخزن للخردة بشارع النصر من عزبة نصار، بجوار مستشفى الصدر بالعباسية في حي غرب مدينة نصر. لحسن الحظ، لم يسفر الحادث عن أي إصابات أو وفيات. كان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة قد تلقى البلاغ الأولي بخصوص الحريق في مخزن الخردة، مؤكدًا عدم امتداده إلى مستشفى الصدر المجاور. انتقل المحافظ، برفقة الأجهزة التنفيذية المختصة، وقوات الحماية المدنية، ومسؤولي الحي، إلى موقع الحريق، حيث تمكنت القوات من السيطرة على النيران بمساعدة ثلاث سيارات إطفاء، وتجري حاليًا أعمال التبريد للموقع. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبدأت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات وأسباب اندلاع هذا الحريق، وقد تم تحرير محضر رسمي بالواقعة





