حريق محدود في قصر العيني: السيطرة على الموقف دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق محدود بوحدة تكييف في مستشفى قصر العيني بالقاهرة، مع تأكيد رئيس جامعة القاهرة على عدم وجود إصابات واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة المرضى.

في مشهد يبعث على القلق والترقب، شهد مستشفى قصر العيني بالقاهرة حريق ًا محدودًا في وحدة تكييف بالطابق الرابع، مما استدعى تدخلًا سريعًا من قوات الحماية المدنية لإنقاذ الموقف. بدأت الواقعة في حوالي الساعة الرابعة عصرًا، حيث اندلع ال حريق نتيجة ماس كهربائي في أحد أجهزة التكييف، مما أدى إلى تصاعد الدخان في أحد أقسام المستشفى. على الفور، تحركت فرق الإطفاء وفرضت طوقًا أمنيًا حول موقع ال حريق للسيطرة عليه ومنع انتشاره إلى الأماكن المجاورة، مع اتخاذ إجراءات فورية ل إخلاء المرضى من الدور المتضرر.

تعاملت قوات الحماية المدنية بكفاءة عالية، ونجحت في السيطرة على الحريق في وقت قياسي، مع التأكيد على عدم وجود أي إصابات أو خسائر بشرية، وهو ما يبعث على الارتياح والطمأنينة. \أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، على أن الحريق كان محدودًا وتمت السيطرة عليه بنجاح دون أية إصابات، مشيدًا بجهود فرق الإطفاء والتعامل السريع مع الموقف. وأضاف أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المرضى والعاملين، مع التأكيد على أن الخدمات الطبية مستمرة بشكل طبيعي في باقي أقسام المستشفى. أوضح رئيس الجامعة أن حوالي 40 مريضًا تم إخلاؤهم من بعض الأقسام، بمن فيهم حالات في الرعاية المركزة، وتم نقل بعض الحالات الطارئة إلى مستشفيات أخرى تابعة لوزارة الصحة. كما أشار إلى أن قيادات الجامعة انتقلت فورًا إلى موقع الحادث لمتابعة الوضع عن كثب، والتأكد من استقرار الحالة العامة داخل المستشفى. بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل لجنة فنية من أساتذة كليات الهندسة للتحقيق في أسباب الحريق وتحديد الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. \من جانبه، أشاد رئيس جامعة القاهرة بالإجراءات المتخذة للسيطرة على الحريق وإخلاء المرضى، مؤكدًا أن عملية الإخلاء تمت بنجاح تام وفق خطة مدروسة، وساهمت في السيطرة السريعة على الموقف. وأشار إلى أن مستشفيات قصر العيني تعتبر من أهم المؤسسات الطبية في مصر، حيث تستقبل ما يقرب من 2.5 مليون مريض سنويًا، وتضم 27 مستشفى تابعة لجامعة القاهرة. هذا الحادث، على الرغم من محدوديته، يذكر بأهمية إجراءات السلامة والأمان في المؤسسات الطبية، وضرورة المراجعة الدورية لصيانة الأجهزة الكهربائية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع الحرائق. كما يسلط الضوء على كفاءة فرق الإطفاء والتعامل السريع مع الأزمات، والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لضمان سلامة المرضى والعاملين. يؤكد هذا الحادث على أهمية التخطيط المسبق لمواجهة الأزمات، وتدريب العاملين على الإخلاء والتعامل مع حالات الطوارئ، لضمان استمرارية الخدمات الطبية وتقديم الرعاية الصحية للمرضى على أكمل وجه





