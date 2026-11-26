نجوم الفن يوجهون تعازيهم لضحايا حادث الوراق الجسيم الذي أسفر عن 31 قتيلًا و26 مصابًا. التعازي من رانيا يوسف وسميرة سعيد ووائل كفوري.

أعرب عدد كبير من نجوم الفن عن حزنهم الشديد وإحساسهم بالرثاء إزاء الحادث الأليم الذي شهدته منطقة الوراق، متوجهين بالدعاء لله بأن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل والتعافي التام. وقد شملت هذه المشاعر الأسى أبرز الفنانين المقيمين أو المتابعين للقضية، وهم رانيا يوسف و سميرة سعيد و هيفاء وهبي و أسماء جلال ، إلى جانب النجم اللبناني وائل كفوري.

وكتبت رانيا يوسف، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، رسالة مؤثرة تعبر عن عمق الحزن، قائلة: "لا توجد كلمات تشفى جراح من فقد عزيزًا لديه، لكن جميعنا نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء بالرحمة لضحايا الحادث الأليم الذى اقتلع قلوب المصريين". وأكدت رانيا يوسف أن الدعاء هو السبيل الوحيد لتسوية جراح المصابين من هذه الكارثة.

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كما عبّرت سميرة سعيد عن أسائها عبر صفحتها الرسمية على موقع "X"، واصفة الخبر بأنه "خبر محزن ومؤلم"، ومقدمة خالص التعازي لأسر الضحايا، وموجهة دعواتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وذكرت سميرة سعيد أنها تسأل الله أن يرحم الضحايا وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء.

بيانات الفنانين ورثاء الضحايا في مصر

كتب وائل كفوري عبر منصة "X" مشيرًا إلى أن تعازيه تصل لأشقائه في مصر، مؤكدًا أن قلوبهم معهم في هذا المصاب والحادثة الأليمة، مطالبًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويشفي المصابين جميعًا من هذه البلية.

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وبدورها، كتبت أسماء جلال على موقع "فيسبوك" تعبر عن قلوب يملؤها الحزن، حيث نعتت ضحايا حريق الوراق، وقدمت لأسرهم خالص التعازي، داعية الله أن يشملهم برحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يشفى المصابين ويردهم إلى أهلهم سالمين.

كما كتبت هيفاء وهبي عبر منصة "X" مشيدة بوحدة المصريين، وقالت: "قلوبنا مع مصر وأهالي ضحايا حادث الوراق الأليم، رحم الله من فقدوا حياتهم وألهم عائلاتهم الصبر والقوّة، والشفاء العاجل لجميع المصابين". وقد جاءت هذه البيانات متزامنة مع استمرار عملية حصر الضحايا والمصابين.

تفاصيل الحادث وإجراءات وزارة الرياضة

كان الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة قد شهد اندلاع حريق هائل، إثر اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد ألسنة اللهب إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وأسفر عن تفحم عدد من المركبات. وقد سارعت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث للتعامل مع النيران ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي إطار التضامن مع هذه المأساة، أعلنت وزارة الرياضة عن تنظيم حملة للتبرع بالدم بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، وذلك تضامنًا مع مصابي حادث الوراق، في خطوة إنسانية تهدف إلى دعم المصابين الذين يحتاجون إلى نقل دم طارئ.

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الإحصائيات الرسمية والمسارات القانونية

وبحسب التقديرات المبدئية، أسفر الحادث عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 26 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية. ولا تزال الجهات المختصة تواصل أعمال حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص التلفيات والخسائر التي خلفها الحريق، للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب اندلاع النيران، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالحادث.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة المغربية احترام قرار المحكمة الرياضية بمنح السنغال لقب كأس أمم أفريقيا، في خطوة تؤكد الالتزام بالقرارات القضائية الدولية في الشؤون الرياضية، رغم عدم ارتباط هذا الخبر المباشر بالحادث.

الآثار المستقبلية ووجبات التقدير

وقبل عرض "الجريمة والعقاب"، تم إحياء دقيقة حداد على أرواح ضحايا دائري الوراق، في إشارة إلى مدى تأثر المجتمع الثقافي والفني بهذا الحدث. وتواصل التحقيقات الكشف عن تفاصيل الحادث، بينما يستمر المشاهير في دعم العائلات المتضررة والدعاء للمصابين.