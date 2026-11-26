تفاصيل حريق الوراق واستقرار أسعار اللحوم والخضراوات في مصر يوم الخميس 26 نوفمبر 2026، مع تراجع أسعار الذهب ومبادرات وزارة الزراعة لزيادة المعروض.

في سياق متشابك يجمع بين الكوارث الإنسانية والتقلبات الاقتصادية، شهد اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026 حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المصرية، على الرغم من الصدمة الكبيرة التي خلفها حادث الحريق المروع على الطريق الدائري بمنطقة الوراق، والذي أسفر عن ضحايا أثارت تعازي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

حريق الوراق والضحايا

أكد شهود عيان تفاصيل مرعبة لحريق الطريق الدائري بالوراق، حيث وصفوا المشهد بأنه "منظر ربنا ما يكتبهوش على حد"، مما يعكس مدى الرعب الذي ساد المكان أثناء الحادث. وقد جاء رد فعل المؤسسات الدينية والاجتماعية سريعًا، حيث نعّى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية ضحايا الحادث، في خطوة تعكس التضامن الوطني تجاه المأساة التي ألمّت بالمارة على هذه الطريق الحيوية.

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استقرار أسعار اللحوم

في الجانب الاقتصادي، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استمرار طرح اللحوم البلدية الطازجة بأسعار ثابتة وفقًا للمنطقة ونوع القطعة، مع توافر المعروض بشكل كافٍ في الجمعيات الاستهلاكية. جاء هذا الاستقرار مدعومًا بزيادة المعروض نتيجة التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، مما ساهم في تعزيز الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي بشكل مباشر.

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دور الجهات الحكومية

ساهمت المنافذ التي وفرتها جهات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية ووزارة الداخلية المصرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، في زيادة المعروض من اللحوم داخل الأسواق. وتعمل هذه المنافذ على طرح اللحوم بشكل مستمر بأسعار مخفضة، الأمر الذي جذب شريحة كبيرة من المواطنين للشراء منها مقارنة بمحلات الجزارة، خاصة في ظل استقرار الأسعار وتوفر المنتجات بأنواعها المختلفة.

أسعار الذهب والخضراوات

في سياق متزامن، سجلت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026، حيث انخفضت الأوقية بمقدار 10 دولارات بعد أن كانت قد سجلت مكاسب قوية في اليوم السابق. وعلى صعيد السلع الغذائية الأساسية، استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك والدواجن في الأسواق المصرية، مما وفر راحة نسبية للمستهلكين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.