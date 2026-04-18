حريق هائل يلتهم 3 مصانع بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق ضخم اندلع في ثلاثة مصانع بمنطقة عرب مهدي أبو الغيط بالقناطر الخيرية في القليوبية، حيث تسبب ماس كهربائي في اشتعال النيران وامتدادها. أسفر الحريق عن تدمير ما يقرب من 3000 متر مربع من المصانع، وجاري التحقيقات لمعرفة كافة التفاصيل.

شهدت منطقة عرب مهدي أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، حادثاً مؤسفاً تمثل في اندلاع حريق ضخم في ثلاثة مصانع متجاورة، مما أثار قلق السكان والسلطات المحلية. وبحسب المعاينة الأولية التي أجرتها الجهات المختصة، فإن السبب الرئيسي وراء اندلاع هذا الحريق يعود إلى حدوث ماس كهربائي ، والذي تطور بسرعة ليتحول إلى ألسنة لهيب اتسعت وامتدت لتلتهم المصانع الثلاثة.

هذه الحادثة تسلط الضوء مجدداً على أهمية الصيانة الدورية للأنظمة الكهربائية في المنشآت الصناعية، وضرورة تطبيق معايير السلامة المهنية لمنع وقوع مثل هذه الكوارث التي تتسبب في خسائر مادية فادحة، وقد تشكل خطراً على حياة العاملين والمواطنين. فور تلقي البلاغ، تحركت فرق الإطفاء التابعة لقوات الحماية المدنية بسرعة فائقة إلى موقع الحادث. وتم الدفع بنحو عشر سيارات إطفاء مدعومة بفرق متخصصة للتعامل مع النيران المشتعلة. كانت الأولوية القصوى لرجال الإطفاء هي السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المصانع المجاورة أو المناطق السكنية القريبة. ولتحقيق ذلك، تم فرض كردون أمني حول المنطقة المحترقة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات احترازية أخرى شملت قطع التيار الكهربائي وإمدادات الغاز عن المنطقة، وذلك تجنباً لأي مخاطر محتملة أو انفجارات. وبفضل الجهود المبذولة، تمكنت قوات الحماية المدنية من إحكام السيطرة على الحريق، ومنعت امتداده، وهو ما يمثل نجاحاً كبيراً في ظل خطورة الموقف. وما زالت الأجهزة المختصة مستمرة في جهودها لإتمام أعمال التبريد اللازمة، والتأكد من عدم تجدد اشتعال أي بقايا للنيران، لضمان سلامة الموقع تماماً. أسفر الحريق عن تدمير مساحات كبيرة من المصانع الثلاثة. فقد اندلعت النيران بشكل أساسي داخل مصنع متخصص في تصنيع الأخشاب، وامتدت لتلتهم مساحة تقدر بحوالي ألف متر مربع. كما تأثر مصنعان آخران يعملان في مجال حقن البلاستيك، حيث التهمت النيران مساحة ألف متر مربع لكل منهما. وبالتالي، بلغت المساحة الإجمالية التي تضررت من الحريق في المصانع الثلاثة حوالي ثلاثة آلاف متر مربع. وقد تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة لتحديد كافة الملابسات والتأكد من الأسباب النهائية للحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. تأتي هذه الحادثة في ظل متابعة مستمرة من محافظ القليوبية، الذي أكد على ضرورة التحقيق الشامل وتقديم الدعم للمتضررين، كما تأتي في سياق اهتمام المحافظة بقضايا التعليم والصحة، حيث سبق أن صدرت قرارات سريعة تتعلق بطلبة الثانوية العامة وحالات إنسانية لطلاب بلا مأوى، مما يعكس اهتماماً شاملاً بكافة جوانب حياة المواطنين في المحافظة





