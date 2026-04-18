حريق هائل يدمر 3 مصانع في القناطر الخيرية.. وخسائر بالملايين

اندلع حريق ضخم في ثلاثة مصانع متجاورة بمنطقة القناطر الخيرية، مما أسفر عن خسائر مادية فادحة. انتقلت قوات الحماية المدنية على الفور إلى الموقع بقيادة محافظ القليوبية، وتم قطع التيار الكهربائي والغاز كإجراء احترازي. تشير المعاينات الأولية إلى ماس كهربائي كسبب رئيسي.

في تطور مأساوي، اندلع حريق ضخم في وقت مبكر من صباح اليوم، مستعراً بثلاثة مصانع متجاورة في منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية . تلقت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بلاغًا عاجلاً يفيد بنشوب النيران في عدد من ال مصانع الواقعة بعزبة علي أفندي، بمنطقة عرب مهدي أبو الغيط، والتي تتبع إداريًا لمركز القناطر الخيرية . فور تلقي الخبر، تحركت قيادات المحافظة على الفور إلى موقع الحادث لمعاينة الوضع عن قرب واتخاذ الإجراءات اللازمة.

قاد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، وفدًا رفيع المستوى ضم اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، إلى عين المكان. وقد تم الدفع بقوات الحماية المدنية ووحدات الإطفاء، حيث وصلت عشر سيارات إطفاء مجهزة إلى موقع الحادث للتعامل مع النيران المشتعلة ووضع حد لانتشارها. كإجراء احترازي هام لضمان سلامة الجميع، تم التوجيه بقطع التيار الكهربائي بشكل فوري عن المنطقة المتضررة، بالإضافة إلى قطع إمدادات الغاز الطبيعي، وذلك لمنع تفاقم الوضع أو وقوع حوادث إضافية. يشكل هذا الحريق خسارة مادية كبيرة، حيث تشير التقارير الأولية إلى أن النيران اندلعت أولاً داخل مصنع متخصص في تصنيع الأخشاب، ويمتد على مساحة تقدر بحوالي ألف متر مربع. ولكن سرعان ما امتدت ألسنة اللهب الملتهمة لتشمل مصنعين آخرين متخصصين في حقن البلاستيك، كل منهما على مساحة ألف متر مربع أيضًا. وبذلك، تصل المساحة الإجمالية للمصانع الثلاثة التي طالتها النيران إلى ثلاثة آلاف متر مربع، وهو ما يعكس حجم الكارثة. وتشير المعاينات الأولية التي أجراها خبراء الأدلة الجنائية إلى أن السبب الأكثر ترجيحًا لاندلاع هذا الحريق الهائل هو حدوث ماس كهربائي مفاجئ، والذي أدى بدوره إلى اشتعال شرارة البداية وامتدادها بسرعة فائقة بين المواد القابلة للاشتعال في المصانع المتجاورة. وقد وجه محافظ القليوبية بتكثيف جهود فرق الإطفاء لسرعة الانتهاء من أعمال إخماد النيران وعمليات التبريد اللازمة لمنع أي فرصة لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى. كما شدد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت المحيطة، مع التأكيد على استمرار التنسيق الكامل والفعال بين كافة الأجهزة التنفيذية المختصة وقوات الحماية المدنية حتى يتم الوصول إلى السيطرة التامة على الحادث وتأمين المنطقة بشكل كامل. لا تزال فرق الدفاع المدني تعمل بلا كلل في الموقع، محاولةً السيطرة على آخر بؤر النيران المتفرقة، وتقييم حجم الأضرار والخسائر. وتبذل جهود حثيثة لضمان عدم امتداد أي خطر إلى المناطق السكنية المجاورة، والتي تم تأمينها بشكل جيد. تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث بشكل دقيق وتحديد المسؤوليات، في حين تتزايد الدعوات للتكاتف لمساعدة المتضررين من أصحاب المصانع والعمال الذين فقدوا مصدر رزقهم. إن هذا الحريق يمثل جرس إنذار حول أهمية تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في المنشآت الصناعية، وضرورة المراجعة الدورية لشبكات الكهرباء والتعامل الفوري مع أي خلل قد يهدد الأرواح والممتلكات. ويترقب الجميع صدور التقرير النهائي من الجهات المختصة لتحديد الأسباب الرئيسية وراء هذه الحادثة المروعة، ووضع آليات لمنع تكرارها في المستقبل





