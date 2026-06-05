حريق محدود في مدينتي واتهامات لمسئول تعليم بالقليوبية وسجال حول أسعار الأدوية وارتفاع الحرارة

حريق محدود في شقة بمدينتي دون إصابات، وتلاحق اتهامات لمسئول التعليم بالقليوبية بطلب رشوة جنسية، وفي سياق آخر، أستاذ مناعة يرى ارتفاع أسعار أدوية الأورام منطقيًا، ورئيس مصر للطيران يصف موسم الحج بالمثالي، وأسامة كمال ينتقد قرار النواب الأمريكي، ومدبولي يحذر من صيف استثنائي.

نشب حريق محدود داخل شقة سكنية بمنطقة B12 بأحد العقارات ب مدينتي ، وتمكنت شركة أمن مدينتي من السيطرة عليه دون تسجيل أي إصابات. كانت البداية بتلقي اللواء دكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد باشتعال حريق داخل شقة سكنية ب مدينتي ، وأمر على الفور بانتقال قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق داخل شقة سكنية بمنطقة B12 بأحد العقارات بمدينتي، وتمكنت شركة أمن مدينتي من السيطرة عليه دون تسجيل أي إصابات، وحرر محضر بالواقعة. وفي سياق آخر، يواجه مسئول التعليم بالقليوبية اتهامات خطيرة بعد ظهور فيديو يظهره وهو يبتز ولية أمر طالبة ويطلب رشوة جنسية مقابل إنهاء إجراءات دراسية. وقد أثار الفيديو موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب أولياء الأمور بسرعة التحقيق ومعاقبة المسئول.

من ناحية أخرى، صرح أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد بأن أسعار الأدوية الجديدة لعلاج الأورام والسرطانات تبدو منطقية رغم ارتفاعها، مشيرا إلى أن تكاليف البحث والتطوير والتجارب السريرية تستدعي هذه الأسعار. وأضاف أن هذه الأدوية تمثل أملا كبيرا للمرضى. كما قال رئيس مصر للطيران إن الشركة نقلت 61500 راكب خلال موسم الحج، ووصف مرحلة الذهاب بأنها كانت قريبة من المثالية من حيث التنظيم والالتزام بالمواعيد.

وفي الشأن السياسي، انتقد الإعلامي أسامة كمال قرار مجلس النواب الأمريكي بسحب القوات من المنطقة، معتبرا أنه قرار رمزي ولن ينهي الحرب ضد إيران، بل قد يزيد من تعقيد المشهد. وأكد أن المنطقة تحتاج إلى حلول دبلوماسية وليست عسكرية. كما حذر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مدبولي من أن ظاهرة النينيو ستؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة خلال الصيف المقبل، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى صيف استثنائي في شدته الحرارية، داعيا المواطنين إلى الاستعداد واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأكد أن الحكومة تتابع الموقف عن كثب وتتخذ التدابير المناسبة للتعامل مع هذه الظاهرة المناخية. وفي نفس السياق، شدد الدكتور مدبولي على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه لتجنب أي أزمات محتملة، مؤكدا أن التنسيق مستمر مع وزارتي الكهرباء والري لتأمين احتياجات المواطنين. هذه الأحداث تبرز تنوع المشهد المصري بين حوادث محلية وقضايا اجتماعية وتصريحات سياسية وعلمية، مما يتطلب متابعة دقيقة من الجهات المعنية لضمان الاستقرار والتنمية. وفي الختام، نتمنى السلامة للجميع ونأمل في تحسن الأوضاع على كافة الأصعدة





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