حزب الله يعلن تصديه لطائرة إسرائيلية من طراز هرمس 450 - زيك في القطاع الغربي من جنوب لبنان، ويتحدث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن شكوكه في التزام إسرائيل بأي تفاهمات مستقبلية.

أعلن حزب الله أنه تصدى لطائرة مسيرة إسرائيل ية من طراز هرمس 450 - زيك في القطاع الغربي من جنوب لبنان باستخدام صاروخ أرض-جو، مؤكداً نجاح العملية في مواجهة التحليق ال إسرائيل ي فوق المنطقة.

وأضاف الحزب في بيان أن مقاتليه استهدفوا قوة إسرائيلية شرقي بلدة يحمر الشقيف بوابل من الصواريخ وقذائف المدفعية، مشيراً إلى أن الهجوم أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة في صفوف القوة المستهدفة. وصرح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن استعداده لضمان التزام حزب الله الكامل بأي اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكداً أن نجاح أي تسوية يبدأ بوقف إسرائيل جميع عملياتها العسكرية على الأراضي اللبنانية.

وأضاف أن أي اتفاق يجب أن يتضمن وقفاً شاملاً للهجمات البرية والبحرية والجوية، إلى جانب إنهاء عمليات هدم المنازل وتجريف الأراضي، مشدداً على أن التزام حزب الله سيكون مضموناً في حال التزمت إسرائيل بوقف الحرب. وذكر بري أنه يمتلك شكوكه بشأن مدى التزام إسرائيل بأي تفاهمات مستقبلية، معتبراً أن التحدي الحقيقي لا يكمن في التوصل إلى الاتفاقات، بل في ضمان تنفيذها على أرض الواقع.

وأشار إلى أن التوصل إلى هدنة سيفتح المجال أمام مفاوضات غير مباشرة برعاية وضمانات عربية ودولية، مع احتمال مشاركة كل من السعودية وقطر ومصر، إلى جانب الدور الذي تلعبه فرنسا في دعم الجهود الرامية إلى وقف التصعيد. وأكد أن الأولوية القصوى في المرحلة الحالية تتمثل في إنهاء الحرب، على أن تُبحث الملفات الأخرى لاحقاً ضمن إطار من الضمانات والرعاية العربية والدولية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حزب الله إسرائيل لبنان حرب هدنة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

سعر اللحوم الحمراء فى الأسواق اليوم بعد انخفاض 30 جنيهاننشر أسعار اللحوم لدى محلات الجزارة، بعد تراجعها لتسجل مستويات بين 380-450 جنيها، وبلغ سعر الكبدة البلدي 450 جنيهًا..

Read more »

تعرف على سعر اللحوم الحمراء فى الأسواق اليوم بعد انخفاض 30 جنيهاننشر أسعار اللحوم لدى محلات الجزارة، بعد تراجعها لتسجل مستويات بين 320-450 جنيها، وتراوح سعر الكبدة البلديمن 320 - 450 جنيهًا.

Read more »

أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم السبت 16 مارس 2024ننشر أسعار اللحوم لدى محلات الجزارة، اليوم السبت، والتي تسجل استقرارًَا ملحوظًا عند مستويات تتراوح ما بين 350 إلى 450 جنيها، وبلغ سعر الكبدة البلدي 450 جنيها..

Read more »

أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024ننشر أسعار اللحوم لدى محلات الجزارة اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 والتي تسجل استقرار ملحوظ عند مستويات 350 إلي 450 جنيها وبلغ سعر الكبدة البلدي 450 جنيها..

Read more »

الأونروا: شوارع مدينة رفح باتت خالية.. والمواطنون يواجهون إرهاقا وجوعاارتفاع عدد النازحين من رفح الفلسطينية إلى 450 ألفا

Read more »

سانت كاترين تستقبل 450 سائحًا من جنسيات مختلفة خلال عطلة نهاية الأسبوعشهدت مدينة سانت كاترين، اليوم الجمعة، انتعاشة سياحية ملحوظة، بعدما استقبلت نحو 450 سائحً

Read more »