حزب الله: إسرائيل تتهدد بسد القرعون في لبنان

حذر حزب الله من مزاعم إسرائيل بشأن رصد تحركات لعناصره قرب سد القرعون في لبنان، والذي يعتبر أكبر سد في البلاد، وادعى أن هذه الادعاءات هي تهديدات جديدة لاستهداف السد أو محيطه، أو المنشآت المدنية والحيوية في لبنان.

وأضاف الحزب أن إسرائيل سعيت إلى تحويل المقاومة اللبنانية إلى مسؤولية الأزمات التي تسبب بها الاحتلال نفسه، وادعت أن إسرائيل حاولت تصوير المقاومة كأنها تعمل ضد المصلحة الوطنية اللبنانية، وادعى الحزب أن إسرائيل حاولت إثارة الفتنة بين اللبنانيين. ودعا الحزب الدولة اللبنانية إلى دق جرس الإنذار وعدم الاكتفاء بالمشاهدة، والتحرك الفوري على المستويات الدبلوماسية والقانونية والإعلامية كافة، وتقديم شكوى عاجلة إلى الجهات الدولية.

وفي وقت سابق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على محيط سد القرعون، ما تسبب بتطاير أحجار إلى داخل البحيرة نتيجة شدة الانفجار، دون تسجيل أضرار مباشرة في جسم السد أو منشآته. وادعت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أ





