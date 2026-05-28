Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

حزب الله: إسرائيل تتهدد بسد القرعون في لبنان

أخبار News

حزب الله: إسرائيل تتهدد بسد القرعون في لبنان
حزب الله، إسرائيل، سد القرعون، لبنان، تهديدات
📆5/28/2026 10:56 PM
📰Shorouk_News
33 sec. here / 3 min. at publisher
📊News: 20% · Publisher: 53%

حزب الله: إسرائيل تتهدد بسد القرعون في لبنان

حذر حزب الله من مزاعم إسرائيل بشأن رصد تحركات لعناصره قرب سد القرعون في لبنان، والذي يعتبر أكبر سد في البلاد، وادعى أن هذه الادعاءات هي تهديدات جديدة لاستهداف السد أو محيطه، أو المنشآت المدنية والحيوية في لبنان.

وأضاف الحزب أن إسرائيل سعيت إلى تحويل المقاومة اللبنانية إلى مسؤولية الأزمات التي تسبب بها الاحتلال نفسه، وادعت أن إسرائيل حاولت تصوير المقاومة كأنها تعمل ضد المصلحة الوطنية اللبنانية، وادعى الحزب أن إسرائيل حاولت إثارة الفتنة بين اللبنانيين. ودعا الحزب الدولة اللبنانية إلى دق جرس الإنذار وعدم الاكتفاء بالمشاهدة، والتحرك الفوري على المستويات الدبلوماسية والقانونية والإعلامية كافة، وتقديم شكوى عاجلة إلى الجهات الدولية.

وفي وقت سابق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على محيط سد القرعون، ما تسبب بتطاير أحجار إلى داخل البحيرة نتيجة شدة الانفجار، دون تسجيل أضرار مباشرة في جسم السد أو منشآته. وادعت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Shorouk_News /  🏆 13. in EG

حزب الله، إسرائيل، سد القرعون، لبنان، تهديدات

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-29 01:56:27