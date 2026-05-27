حزب الله ينفذ 34 عملية ضد إسرائيل جنوب لبنان وشمالها

أعلن حزب الله تنفيذ أكثر من ثلاثين عملية عسكرية ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، تشمل استهداف دبابات وآليات ومنصات دفاعية، ردًا على خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار.

أعلن حزب الله تنفيذ 34 عملية عسكري ة ضد القوات ال إسرائيل ية، الأربعاء، في جنوب لبنان وشمال إسرائيل ، كجزء من ردّ على خروقات إسرائيل ية لوقف إطلاق النار.

وشملت العمليات استهداف دبابات ميركافا وآليات هندسية وتجمعات عسكرية، عبر استخدام صواريخ موجهة وقذائف مدفعية ومسيرات انقضاضية، مما أدى إلى إصابات مؤكدة في صفوف الجيش الإسرائيلي. وتركزت الهجمات بشكل خاص على بلدة زوطر الشرقية في محافظة النبطية، حيث استهدف الحزب ست دبابات، كما دارت اشتباكات مباشرة مع القوات الإسرائيلية. واستهدفت عمليات أخرى مواقع عسكريّة بما فيها منصّة القبة الحديدية في شمال إسرائيل، إضافة إلى تجمعات للجنود في معسكر غابات الجليل ومواقع أخرى.

وذكر الحزب أن هذه العمليات تأتي دفاعًا عن لبنان وردًا على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القرى الجنوبية وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى. من جانبه، لم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقًا فوريًا، لكن هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى سقوط مسيرات مفخخة في منطقة عسكرية شمال البلاد، وادعت أن حزب الله أطلقها من لبنان.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من مارس، الذي خلف حتى مساء الأربعاء 3269 قتيلًا و9840 جريحًا، بالإضافة إلى تهجير أكثر من مليون شخص. وتشغل إسرائيل مناطق من جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، فيما توغلت خلال العدوان الحالي لمسافة نحو عشرة كيلومترات داخل الحدود





