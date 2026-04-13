حزب الوفد يعلن عن تشكيل هيئة "جيل المستقبل" من الشباب

أصدر رئيس حزب الوفد قرارًا بتشكيل هيئة "جيل المستقبل" من الشباب، لتولي أدوار قيادية في الحزب، وذلك تقديرًا لدورهم في ثورة 25 يناير ومواجهة الإخوان، بالإضافة إلى دعم الدولة في مواجهة القوى الظلامية.

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد ، قرارًا هامًا يحمل الرقم 64 لسنة 2026، وذلك في الثامن من أبريل الجاري. هذا القرار التاريخي تم بموجبه تشكيل هيئة جديدة أطلق عليها اسم ' جيل المستقبل '. هذه الهيئة تتألف من مجموعة من الكوادر الشابة من أعضاء حزب الوفد ، والذين تتراوح أعمارهم بين 34 و48 عامًا. تم اختيار هؤلاء الأعضاء بعناية فائقة بناءً على مساهماتهم الفعالة في الأحداث التاريخية التي شهدتها مصر، وتحديدًا خلال ثورة 25 يناير ، حيث برز دورهم في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين. لم يقتصر دورهم على ذلك، بل امتد ليشمل المشاركة الفعالة في فعاليات ومظاهرات جبهة الإنقاذ الوطني وثورة 30 يونيو. كما أشاد القرار بدورهم البارز في دعم ومساندة الدولة المصرية خلال فترة المواجهة مع القوى الظلامية، وذلك في الفترة الزمنية الممتدة من 25 يناير 2011 وحتى نهاية ديسمبر 2017.

يأتي هذا القرار استكمالًا للقرار التمهيدي رقم 19 لسنة 2026، والذي صدر في 16 فبراير 2026، حيث حدد القرار التمهيدي معايير اختيار أعضاء الهيئة من بين أعضاء المكتب السياسي لاتحاد الشباب الوفدي، الذين تعاقبوا على تشكيله خلال الفترة المذكورة، بالإضافة إلى عدد من القيادات المتميزة من أبناء الجيل الذي تجاوز سن عضوية لجان الشباب، وذلك بناءً على قرار من رئيس الحزب. القرار الجديد حدد أسماء أعضاء هيئة جيل المستقبل، الذين يمثلون طيفًا واسعًا من محافظات مصر، مما يعكس حرص الحزب على تمثيل كافة أطياف المجتمع المصري. يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز دور الشباب في الحزب، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في صنع القرار، وبناء مستقبل أفضل لمصر. يبرز هذا التشكيل رؤية حزب الوفد نحو المستقبل، والتي تعتمد على سواعد الشباب وقدراتهم في قيادة التغيير والتنمية.

من محافظة أسوان، تم اختيار شادي محمد الميرغني، وأحمد عبدالله، وعبير سعد حسن عبيدالله، ومصطفى جميل مصطفى حسن. أما في محافظة أسيوط، فقد انضم إلى الهيئة كل من المهندس رامي ماجد ماهر سمعان، وعلي أحمد بكر خليل، وهشام عثمان علي محمد همام، وياسر أبوسيف محمد الصغير أبوسيف. وفي محافظة الإسكندرية، تم اختيار إبراهيم زكريا سليمان عيسي، وأحمد عبدالمنصف أحمد السعدني، وإسلام صلاح عيسي مرسي، وإيمان يوسف عبدالكريم حلاوة، وجاب الله محمد عباس جاب الله، وحسن أحمد صالح محسب، وحمدي سعيد إسماعيل ضيف الله، وزياد أحمد محمود حسن الخياط، وسوسن حسني حافظ إبراهيم، وعبدالله عبدالستار عبدالله محمود كساب. وفي الإسماعيلية، انضمت آية مجدي رشاد أحمد القماش، ورغدة علي علي محمد منصور، وسماح عرفة يوسف محمد بدر الدين، وياسر محمد عبدالله إبراهيم فضة. وفي الأقصر، تم اختيار الشاذلي نوبي الطاهر الصادق، وميرفت حافظ عبدالنبي محمد. وفي البحر الأحمر، انضم عبدالله أحمد محمد حسن.

أما في البحيرة، فقد انضمت جويس سمعان رزق الله سمعان، وحنان علي حسن سمارة، ورانيا محمد عبدالمنعم السيد عبدالرحمن الراقد، ومحمد جمعة عبدالستار موسى، ومحمد محمود منصور عبدالونيس خروب، ومحمود حسن علي فياض. وفي الجيزة، تم اختيار محمد يحيي فضل محمد أبوشنب، وهاجر عبدالمحسن عز حسن، وأحمد سمير محمد بيومي عبده، والنائبة أسماء سعد سليم محمد الجمال، وحسام مصطفى عبدالفتاح محمد، والدكتورة رشا سعيد صبحي محمد سليمان أبو شقرة، ورضا عطا أبوالحمد موافي، وطه عبدالجواد أحمد محمد، وعمر حسين الجندي، ومحمد صلاح حسين عودة، والنائبة نشوى حامد عبدالحليم إسماعيل الشريف. وفي الدقهلية، تم اختيار أحمد رجب أبوالفتوح السيد، وأسعد عبدالعزيز عبدالحليم إبراهيم المكاوي، ودعاء صبري عبدالمعطي زغلول، ولمياء علام السيد علي زيادة، ولميس عادل محمد فاضل السقعان، ومحمد حسين عبدالحميد أبو ناصر نيل، ومحمد طارق عبدالعزيز، ومصطفى شرف الدين محمد شرف الدين، ومهند عبدالسميع بدير إبراهيم، ووليد الصباحي السيد علي غازي.

وفي السويس، انضم محمد عبدالستار أحمد محمد، ومصطفى محمد محمد عبدالوهاب الجندي، وهاني صبري حنا جرجس. وفي الشرقية، تم اختيار خالد محمد هاني دري أباظة، وزينب علي حسين سعد، وعمرو جلال محمود عبدالباقي، وعمرو عبدالمنعم علي الاعصر، وعمرو عبده حامد رسلان، ومحمد أحمد زكي عبدالعزيز، ومصطفى عثمان محمد مصطفى، ومصطفى محمد حافظ الزاهد. وفي الغربية، تم اختيار أحمد محمد المنشاوي عتمان، والحسيني عادل محمد كامل الشرقاوي، وأمير جابر عثمان عبدالله، وأمير محمد محمد شعبان العبد، وباسم عبدالرسول رجب احمد، ورضوى رضا عبدالحميد خضر، وعلى عادل محمود البيومى، ومحمد أحمد مبروك أحمد، ومصطفى محمد حافظ الزاهد. وفي الفيوم، تم اختيار علي أحمد عاطف أحمد خليل العشيري، ومحمد عبداللطيف عبدالعزيز عبداللطيف، ومحمد على قطب عبدالجواد، ومينا محسن بشري فرج إبراهيم.

وفي القاهرة، تم اختيار إبراهيم محمود داود محمد دريهم، والدكتور أحمد يحيى محمود أحمد علي، وإيمان عبدالفتاح محمد أحمد الكومي، وداليا ضياءالدين بدر عبدالرحيم أبوشقة، وسارة عبدالمحسن عز حسن، وسامح محمود عطا محمد علي المصري، وعبير عبدالجواد عبدالفتاح عبدالعزيز الصياد، وعلاء طارق علي محمود، وعماد مجدي زكي واصف، ومحمد أحمد الفولي، ومحمد حسني محمد عبدالنعيم الخطيب، ومحمد حنفي مصطفى محمد، والدكتور عمر كامل مطر، والمهندس محمد شعبان عمارة درويش، ومحمد مجدي فرحات عبدالوهاب، ومهني عبدالصبور مهني محمد، ومينا كمال لطفي حلمي، ونهلة يحيى سيد خطاب، ونيفين عزت عزيز زكي، والنائبة ولاء محمد حسين محمود الصبان. وفي القليوبية، تم اختيار حسام جمال محمود حسانين شاهين، وعمرو محمد إبراهيم محمد، وعمرو محمد الحسيني أحمد، وفهد محمود سيف النصر توفيق، وماجدة صالح سلامة سليمان، ومحمد مصطفى أحمد البقلي، ومحمود أبوالحمد محمد علي، وأحمد محمد حلمي سويلم، ومحمود سيد بدوي سلامة، ومحمود محمد عبدالحميد عبدالله، ويوسف إبراهيم كمال السيد. وفي المنوفية، تم اختيار أحمد محمد إبراهيم السبكى، ودينا ضياءالدين عرفان أحمد، وسلمى أحمد محمود البرهيمي، وعبدالحميد وصال محمد حسن، ومحمد محمد فضل علي الدين أحمد بدوي، ومحمود نصر محمود أحمد العماري. وفي بني سويف، تم اختيار الدكتورة رضوى محمد مختار عبدالوهاب محمد، وأحمد محمد محمد إبراهيم، وماريا فرج عزت لوندي. وأخيرًا، في بورسعيد، تم اختيار أحمد محمد أبو الوفا محمد، وحسناء محمود محمد السمبوسكاني، وشيماء السعيد محمد بدر المحضر، وشيماء يوسف أحمد أحمد شحاتة، وطارق مبروك سليمان مبروك





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حزب الوفد جيل المستقبل شباب ثورة 25 يناير سياسة

United States Latest News, United States Headlines

