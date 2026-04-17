حزب التجمع يحتفل باليوبيل الذهبي.. تفاصيل خطة الخاطفة وإنقاذ رضيعة الحسين.. ومساعدات غزة مستمرة

في تطورات متلاحقة، كشفت صاحبة فيديو استغاثة رضيعة الحسين عن حيلة الخاطفة وتفاصيل الجريمة، بينما تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليها. وعلى صعيد آخر، أكدت الأمم المتحدة استمرار تدفق المساعدات إلى غزة رغم التحديات، في الوقت الذي أعلن فيه حزب التجمع عن انطلاق احتفالاته باليوبيل الذهبي مرورًا بنصف قرن من النضال، مؤكدًا على دور الشباب وفاعلية الحزب في مختلف القضايا المجتمعية.

كشفت صاحبة فيديو استغاثة رضيعة الحسين عن تفاصيل دقيقة حول كيفية قيام ال خاطفة بتنفيذ جريمتها، مشيرة إلى أنها طلبت من المتهمة شراء اليانسون وهو ما اعتبرته حيلة محكمة لتنفيذ خطتها. وفي تطور منفصل، أكدت الأمم المتحدة على استمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة رغم القيود والمخاطر التي تواجه جهود الإغاثة. وفي سياق متصل، تمكنت الجهات الأمنية من حل لغز اختطاف رضيعة الحسين ، حيث تم القبض على المتهمة بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث.

من جهة أخرى، أعلن النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أن الحزب يستعد لبدء مسيرته نحو الخمسين عامًا القادمة، معبرًا عن اعتزازه بالمسيرة الطويلة للنضال وقيادات الحزب على مدار خمسين عامًا مضت. وأوضح البرلسي، خلال لقاء تلفزيوني، أن قيادة الحزب قد كلفت لجنة شبابية بالكامل، ومنحتها صلاحيات واسعة، لتنظيم الاحتفالات باليوبيل الذهبي للحزب. وتهدف هذه الاحتفالات، التي ستشمل فعاليات ثقافية وتنظيمية متنوعة، إلى عكس صورة مشرقة لـ "التجمع" بعد مرور هذه الفترة الطويلة، مؤكدًا على قدرة الشباب على التنظيم وإدارة الفعاليات، وهو ما يثبت أن الحزب يتجدد ويواصل مسيرته نحو الأجيال الجديدة. وأكد البرلسي أن غياب وسائل الإعلام عن تغطية أنشطة الحزب لا يعني غياب فعاليته، مشددًا على أن الحزب ما زال نشطًا ومتفاعلًا مع مجتمعه وبيئته المحلية، ويدعم المستضعفين والفقراء والعمال. وقد اضطلع الحزب بملفات هامة، منها الدفاع عن عمال غزل المحلة، والتصدي لقضية الصيادلة وتكاليفهم، وكذلك أطباء الأسنان وتكليفهم. كما كان حزب التجمع من بين القوى القليلة التي عارضت قانون 73 الخاص بفصل الموظفين، ورفض بشكل قاطع مادة التصالح في الجرائم النووية، بل وطالب بإعادة المداولة عليها لما شعر به من خطورة على وجود الشعب. وأشار البرلسي إلى أن هذه المواقف تعكس فاعلية الحزب وتأثيره، حتى لو لم تحظَ تغطية إعلامية كافية بسبب افتقار الحزب لوسائل إعلام خاصة به. وأضاف النائب أحمد بلال البرلسي أن الحزب يمتلك القدرة على وضع برنامج للحد الأدنى لتشكيل تيار يساري في المرحلة القادمة، مؤكدًا أن الحزب لا يزال يجمع في صفوفه اشتراكيين وناصريين وقوميين، بالإضافة إلى الماركسيين. وأشار إلى أن جميع القوى والأطياف السياسية تعمل حاليًا تحت سقف برنامج الحزب، وأن التركيبة الأيديولوجية للحزب لا تزال قائمة ومتماسكة منذ تأسيسه. وقد أعلن حزب التجمع رسميًا عن انطلاق احتفالاته باليوبيل الذهبي، بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسه في 10 أبريل 1976، وذلك خلال مؤتمر صحفي تم فيه الكشف عن الشعار الرسمي لهذه الاحتفالات، والذي يرمز إلى مسيرة الحزب الطويلة وإنجازاته





