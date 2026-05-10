حزب الغد يطلق رؤية تشريعية شاملة لإصلاح قوانين الأسرة والإجراءات الجنائية في مصر

تفاصيل الملتقى القانوني لحزب الغد وتوصياته بإنشاء صندوق وطني للنفقة، وتعديل سن الحضانة، وفتح حوار مجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية لضمان العدالة الاجتماعية.

نظم حزب الغد في مقره المركزي ملتقى قانونياً موسعاً في أولى جلساته التي شهدت حضوراً لافتاً من نخبة من القيادات الوطنية والخبراء القانونيين والاجتماعيين، وذلك بهدف صياغة رؤية تشريعية متكاملة تسعى إلى تحقيق التوازن المفقود في بعض القوانين الحالية وحماية كيان الأسرة المصرية.

وقد ركز الملتقى بشكل أساسي على تقديم مجموعة من التوصيات الجوهرية التي تهدف إلى تيسير الإجراءات القانونية وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها بأسرع وقت ممكن، حيث تصدرت المطالبة بإنشاء صندوق وطني مستقل للنفقة قائمة التوصيات، ليكون بمثابة شبكة أمان اجتماعي توفر الدعم المالي العاجل للأسر والنساء والأطفال حتى صدور الأحكام القضائية النهائية، وذلك عبر آلية تمويل مبتكرة تعتمد على فرض رسوم رمزية على قسيمتي الزواج والطلاق، مما يضمن استدامة الصندوق واستقلاليته بعيداً عن البيروقراطية الإدارية.

وبالتوازي مع ذلك، طرح المشاركون مقترحاً جريئاً بضرورة إعادة النظر في سن الحضانة وخفضه ليصبح سبع سنوات للولد وتسع سنوات للبنت، وذلك في إطار السعي لتحقيق مصلحة المحضون الفضلى ومواكبة التغيرات الاجتماعية المعاصرة، مع التأكيد على أهمية ضبط إجراءات الخلع بما يضمن عدم التعسف ويحافظ على استقرار المجتمع. وفي سياق متصل، شدد الملتقى على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل وواسع النطاق حول قانون الإجراءات الجنائية قبل البدء في تطبيقه الفعلي خلال الفترة المقبلة، وذلك لضمان أن تكون النصوص التشريعية متوافقة مع الدستور ومعايير حقوق الإنسان، وتفادي أي ثغرات قد تؤدي إلى إخلال بالعدالة الناجزة.

كما دعا الحاضرون إلى الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإيجارات القديمة لإنهاء حالة الجدل القائمة وتوفير حلول عادلة لجميع الأطراف. ومن جانبه، أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، في كلمته الافتتاحية أن الدولة المصرية تمر بمرحلة مفصلية ودقيقة تتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية والفكرية للخروج بصياغات تشريعية تعبر عن نبض الشارع وتلبي احتياجات المواطنين.

وأوضح أن صياغة القوانين الكبرى ليست مجرد مهمة تقنية تقتصر على جهة تشريعية بعينها، بل هي مسؤولية وطنية مشتركة تستوجب الاستعانة بأصحاب الخبرات في مختلف المجالات. وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن المجتمعي، حيث إن غياب التوازن بين الحقوق والواجبات قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، لذا فإن الاستناد إلى الدستور ومراعاة متطلبات الواقع الفعلي هو الضمانة الوحيدة لنجاح التشريعات واستدامتها، مؤكداً أن الحوار المجتمعي يمثل الصمام الذي يضمن قبول القوانين وتطبيقها بسلاسة.

وقد أثنى رئيس الحزب على المشاركات القيمة التي شهدها الملتقى، والتي عكست تنوع الرؤى بين الجانب القانوني والاجتماعي والأمني، مما يثري العملية التشريعية ويجعلها أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ على أرض الواقع. وقد شهدت الجلسات مداخلات ثرية من قيادات بارزة، حيث لفت اللواء محمود خليفة، مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا عند مناقشة أي تعديلات تشريعية، بينما أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن القوانين يجب ألا تكون جامدة بل يجب تحديثها بشكل دوري لمواكبة التغيرات المتسارعة في حياة الناس، مع تفعيل الدور الإعلامي في تبسيط هذه القوانين وتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.

وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، أشار اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية الأسبق، إلى أن صياغة قانون الأسرة تتطلب تدخلاً مباشراً من خبراء الاجتماع لفهم الديناميكيات الأسرية وتجنب النصوص التي قد تزيد من تفكك الروابط العائلية. ومن جانبه، رصد النائب اللواء تامر الشهاوي وجود فجوة واضحة بين بعض النصوص التشريعية وبين الاحتياجات الفعلية للشارع المصري، داعياً إلى ضرورة الاعتماد على البيانات والإحصاءات الواقعية بدلاً من التقديرات النظرية عند سن القوانين.

كما شدد اللواء هشام بلال، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على أهمية الالتزام التام بمبادئ الشريعة الإسلامية والقواعد الدستورية لضمان شرعية القوانين وقبولها شعبياً. واختتم المستشار يحيى وفا مداخلاته بالتأكيد على ضرورة وجود فلسفة تشريعية واضحة ومحددة مسبقاً قبل الشروع في إعداد أي قانون لضمان استقراره وعدم تضاربه مع قوانين أخرى.

وفي الختام، استعرض الخبير المصرفي الدكتور سيد عبد الفتاح التفاصيل الفنية لإنشاء صندوق النفقة، بينما قامت الدكتورة نجوى صادق المهدي بتحليل الثغرات القانونية في التشريعات الحالية وتقديم مقترحات عملية لتطويرها، في حين ركز الدكتور أحمد سمير على أهمية نشر الوعي المجتمعي بالقوانين التي تمس حياة المواطن اليومية. ومن جانبه، أكد المستشار محمد سليمان جاد على أهمية إعادة هيكلة لجان تسوية المنازعات الأسرية لتقليل التعقيدات الإدارية وتحقيق العدالة الناجزة.

وفي نهاية الفعاليات، قام رئيس حزب الغد بتكريم الشخصيات العامة والقيادات المشاركة، معلناً أن هذا الملتقى ليس حدثاً عابراً، بل هو بداية لسلسلة من الفعاليات القانونية والفكرية التي سيعقدها الحزب لدعم مسار الإصلاح التشريعي وتعزيز الحوار الوطني الشامل حول القضايا التي تمس حياة المصريين، مؤكداً أن الحزب سيظل منصة لتقديم الحلول العلمية والعملية التي تخدم الوطن والمواطن على حد سواء في ظل التحديات الراهنة





