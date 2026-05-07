حزب الوفد يشكل مكتبا سياسيا لهيئة جيل المستقبل ووزارة التموين تضبط 3 أطنان دواجن نافقة

أعلن الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، عن تشكيل المكتب السياسي لهيئة جيل المستقبل بعد مناقشات مطولة، بينما كشفت وزارة التموين عن ضبط 3 أطنان من الدواجن النافقة في الجيزة، مؤكدة على تحرك حاسم لحماية صحة المواطنين.

وقد شُكل المكتب السياسي من أعضاء المكتب التنفيذي السابقين لاتحاد الشباب الوفدي، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحزب، لتمثيل كل الاتجاهات والأفكار وليس تمثيل المحافظات، فالأولى تمثيل الأفكار. ومن المقرر أن يكون تشكيل المكتب السياسي لمدة 6 أشهر، وبعد ذلك يكون بالانتخاب.

وأشار البيان الصادر عن الحزب إلى أن البدوي، خلال اجتماعه الأول بهيئة جيل المستقبل المكونة من شباب الوفد الذين شاركوا في ثورة 25 يناير ومواجهة الإخوان وثورة 30 يونيو، أوضح أن شباب الوفد كانوا حائط الصد في المحطات الفاصلة، كما واجه شباب جيل المستقبل الإخوان عندما صدر الإعلان الدستوري الإخواني. وأكد البدوي، بحسب البيان، أنه لا بُد أن يكون هناك كيان دائم يحتوي الشباب ويؤهلهم ويعدهم سياسيا وانتخابيا كمرشحين ومديري حملات انتخابية، ولن نقتصر على الاجتماعات، ولكن ستكون هناك دورات تدريبية على مستوى عالٍ من اختياراتكم، ودورات مكثفة في كل المناحي، وسيتم تجهيزها وبناء جيل وأجيال قادمة بإذن الله؛ لأن الشباب أساس هذا البناء، فلو كان هذا البناء قويا سيخرج الجيل والأجيال القادمة قوية الكلمة والتنظيم والعمل.

ودعا رئيس حزب الوفد إلى تحديد لجنة لوضع لائحة العمل داخل هيئة جيل المستقبل، وستكون اللجنة مفتوحة أمام أعضاء هيئة جيل المستقبل لمن يريد الانضمام، مع صاحبي الاقتراح الدكتور عماد زكي، المتحدث الرسمي باسم رئيس الوفد، والقيادي الوفدي رضا موافي، بالإضافة إلى الدكتور أمير العبد، والدكتور حسن صالح، والدكتور وسام عبدالباقي، والدكتورة ماريا لاوندي، والمهندس علاء سرحان. وأضاف أنه سيتم تحديد موعد للتشكيل النهائي للجنة، وعقب وضع اللائحة والنظام وطريقة التشكيل وطريقة اللجان الفرعية المنبثقة من هيئة جيل المستقبل، ستتم مناقشتها مع أعضاء الهيئة ويتم إقرارها أيضا.

وفي نهاية الاجتماع، أتاح الدكتور السيد البدوي الفرصة لمن لديه رغبة في الترشح على منصب المنسق العام لهيئة جيل المستقبل، وتم اختيار الإعلامي محمد مبروك منسقا عاما لهيئة جيل المستقبل بالتزكية. ونوه البدوي بتخصيص مجموعة من مجلس أمناء بيت الخبرة، أو اختيار مجلس أمناء لمعاونة الهيئة في المسائل المتخصصة، وحدد البدوي اجتماعا شهريا ثابتا لأعضاء هيئة جيل المستقبل، السبت الثالث من كل شهر.

وفي سياق آخر، كشفت وزارة التموين عن ضبط 3 أطنان من الدواجن النافقة في محافظة الجيزة، مؤكدة على تحرك حاسم لحماية صحة المواطنين. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق، وتجنب أي مخاطر صحية قد تنجم عن استهلاك المنتجات الفاسدة. وأكدت الوزارة على استمرار عمليات التفتيش والمتابعة في جميع المحافظات، مع تحذير التجار من محاولة التخلص من المنتجات الفاسدة في الأسواق، مشددة على تطبيق العقوبات القانونية على المخالفين





