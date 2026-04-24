أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل كلب من وحدة 'أوكيتز' على يد حزب الله في بلدة بنت جبيل جنوب لبنان، أثناء قيامه بمهام الكشف عن موقع لمسلحين. العملية أسفرت عن مقتل ستة مسلحين من حزب الله.

أعلن جيش الاحتلال ال إسرائيل ي، في يوم الجمعة، عن مقتل كلب بوليسي تابع لوحدة 'أوكيتز' المتخصصة، وذلك على يد عناصر حزب الله المتمركزة في جنوب لبنان .

وقد وقع الحادث أثناء قيام الكلب بمهامه في الكشف عن موقع لعناصر حزب الله في بلدة بنت جبيل. وتأتي هذه الحادثة في سياق التوترات المستمرة على الحدود الجنوبية للبنان، والتي تشهد تبادلاً متقطعاً لإطلاق النار وتبادل عمليات الاستطلاع بين الطرفين. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن الكلب كشف صباح اليوم عن خلية تضم ستة مسلحين في بلدة بنت جبيل، قبل أن يتعرض لإطلاق النار عليه ويُقتل.

هذا الحادث يثير تساؤلات حول تكتيكات القتال التي يتبعها حزب الله، واستخدامه للقوة المميتة ضد الحيوانات البوليسية التي تُستخدم في عمليات الكشف عن الأهداف. وقد بدأت العملية عندما رصدت قوات لواء المظليين مواد غذائية طازجة ومعدات عسكرية عند مدخل مبنى في منطقة 'قصبة' ببلدة بنت جبيل. وللتأكد من طبيعة هذه المواد والتحقق من وجود أي تهديد، أرسل المظليون طائرة مسيرة وكلباً من وحدة 'أوكيتز' لمسح الموقع قبل دخول الجنود.

وقد قام الكلب بمهامه على أكمل وجه، حيث تمكن من تحديد موقع المسلحين بدقة قبل أن يتعرض لإطلاق النار عليه ويُقتل. وبعد تأكيد وجود المسلحين، طوّق جنود الاحتلال المبنى على الفور، وبدأوا في تحديد هوية المسلحين الذين كانوا يحاولون الفرار إلى السطح. وقد ساعدت الطائرة المسيرة في هذه العملية، حيث قدمت معلومات حيوية حول تحركات المسلحين ومواقعهم.

وفي غضون ساعة ونصف من تحديد هوية المسلحين، تمكنت القوات الإسرائيلية من القضاء عليهم جميعاً، باستخدام مزيج من الأسلحة الخفيفة والقصف المدفعي والطائرات المسيرة المفخخة. هذه العملية تعكس قدرة الجيش الإسرائيلي على الاستجابة السريعة والفعالة للتهديدات، واستخدامه للتكنولوجيا المتقدمة في عمليات القتال. هذا الحادث يأتي في ظل أجواء سياسية مشحونة في المنطقة، حيث تتصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله. وتتزايد المخاوف من احتمال اندلاع حرب شاملة بين الطرفين، خاصةً مع استمرار تبادل التهديدات والاتهامات.

كما أن هذا الحادث قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في التوترات، وزيادة الضغوط على كلا الطرفين لضبط النفس وتجنب أي أعمال استفزازية. ومن الجدير بالذكر أن حادثة مقتل الكلب البوليسي ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن تعرضت القوات الإسرائيلية لخسائر في الأرواح والمعدات في مواجهات مع حزب الله.

وتعتبر وحدة 'أوكيتز' من الوحدات المتميزة في الجيش الإسرائيلي، وتشتهر بقدرتها على التدريب والتأهيل العالي للكلاب البوليسية، واستخدامها في مجموعة متنوعة من المهام، بما في ذلك الكشف عن المتفجرات والبحث عن المفقودين وتحديد مواقع الأعداء. إن مقتل هذا الكلب يمثل خسارة للجيش الإسرائيلي، ويعكس المخاطر التي تواجهها القوات في عملياتها على الحدود الجنوبية للبنان.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات سياسية وعسكرية متسارعة، بما في ذلك الجهود الدبلوماسية التي تبذلها روسيا لتسهيل الاتفاق بين طهران وواشنطن، والزيارة المفاجئة لمستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى باكستان، بالإضافة إلى التقارير عن خطط إسرائيلية سرية لإسقاط النظام في إيران





