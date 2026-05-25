تزامن سحب KPMG من مصر مع إعلان الحكومة عن توسيع التأمين الصحي الشامل، ويتناول النص صعوبة تشكيل حكومة ظل بسبب ضعف التمثيل البرلماني، ومطالبات حزب الوفد بتعديل الدستور وإقرار قانون محلياتٍ عادل، إلى جانب مشروعين قانونيين لتنظيم صانعي المحتوى والزواج.

أعلنت شركة KPMG ، إحدى أكبر شركات التدقيق بالمملكة، عن سحبها من السوق المصري بعد سنواتٍ من الشراكة مع مكتب محاماة محلي يديره حازم حسن. وقد جاء هذا القرار في وقتٍ تتخذ فيه الحكومة خطواتٍ لتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل إلى خمس مناطقٍ إدارية جديدة، وهو ما يؤكد التزام الدولة بتعزيز الخدمات الاجتماعية لمواطنيها.

وفي الوقت نفسه، أعرب رئيس الوزراء عن عدم قدرته على تشكيل حكومة ظلٍّ بسبب ضعف التمثيل البرلماني لحزبه، حيث يقتصر عدد النواب الذين يمثلون حزبه على عشرة فقط في مجلس النواب، وهو ما يقلل من تأثيره التشريعي ويجعل عملية بناء تحالفاتٍ سياسية صعبةً للغاية. من جانبه، صرّح السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، في مقابلة مع "الشروق" أن حزبه سعى لاستعادة مكانته السياسية بعد أربعة أشهرٍ من فوزه بزعيمة الحزب.

وذكر البدوي أن الحزب يواجه تحديات مالية جسيمة، حيث تبلغ ديون التأمينات الاجتماعية نحو ثلاثة ملايين جنيه، وديون الضرائب ما يقارب سبعين وتسعة ملايين جنيه، ما يضع ضغطًا كبيرًا على الجهود التشريعية والانتخابية. كما شدد على ضرورة تعديل الدستور لإقرار قانون محلياتٍ حقيقيٍ يضمن تمثيلًا عادلًا للمرأة والشباب والعمال والفلاحين، مقترحًا تخصيص 25% من المقاعد للنساء و25% للشباب، مع نسبة مماثلة للمسيحيين وذوي الإعاقة، وضمان ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50%.

وفي إطار الأجندة التشريعية للوفد، أعلن البدوي عن عدة مشاريع قوانين قيد الإعداد، منها مشروع تنظيم صانعي المحتوى الرقمي (البلوجرز) لتقنين عملهم وضمان عدم نشر أفكار سلبية، ومشروع قانون المأذونية الذي يهدف إلى إبرام اتفاقيات ملزمة داخل عقد الزواج لتحديد الحقوق والواجبات بين الزوجين بصورة واضحة. كما أشار إلى مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، مركّزًا على توفير حقوق السكن للزوجات الأرامل وتحديد سن الحضانة عند خمس عشرة سنة، وتخفيض سن الرشد إلى ثمان عشرة سنة لتوافق مع معايير الحقوق السياسية.

وأوضح أن الحزب يسعى لتسوية الديون المتراكمة عبر تحصيل المستحقات من الدائنين وتطبيق نظام تقسيط للضمان الاجتماعي، مع وضع تعليمات جديدة لتوريد مستحقات التأمينات الاجتماعية بالتزامن مع صرف الرواتب لضمان الاستمرارية والشفافية المالية





KPMG withdraws from markets in Egypt, Bangladesh, and PakistanKPMG, a leading multinational accounting and consulting firm, has decided to withdraw from markets in Egypt, Bangladesh, and Pakistan. The move is expected to end the partnership between KPMG and Hazaam Hassan & Co., and also result in the departure of Hazaam Hassan from the KPMG global network.

