حزب الجبهة الوطنية يرسم ملامح السياسة العامة تحت القبة ويعمل على تطوير أدواته الرقابية والتشريعية

حزب الجبهة الوطنية عقد اجتماعاً موسعاً مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، حيث تم مناقشة وضع ملامح السياسة العامة للحزب تحت القبة وتطوير أدوات الرقابية والتشريعية. تم التأكيد على الالتزام بالخط الحزبي والالتزام بتوجيهات الحزب لنوابه، كما تم وضع خطة عمل استراتيجية للمرحلة المقبلة في مجلس الشيوخ لتحديد مسار العمل التشريعي المستهدف وضوابط وآليات عمل جديدة تضمن فاعلية أعضاء الحزب تحت قبة الشيوخ.

عقد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية ، والمستشار محمد عمران، الأمين العام، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، بحضور النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ والنائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، جاء في اجتماع «حاسم» لرسم ملامح السياسة العامة للحزب تحت القبة.

، والتقيد الكامل بتعليمات وتوجيهات الحزب، مؤكداً أن المرحلة القادمة لا تحتمل سوى العمل الموحد والمنظم الذي يعكس رؤية الحزب ومبادئه أمام الرأي العام. بدوره أكد المستشار محمد عمران، الأمين العام للحزب، أن الالتزام بالخط الحزبي هو الركيزة الأساسية لضمان وحدة الصف تحت قبة الشيوخ، مشيرا إلى أن توجيهات الحزب لنوابه تعبر عن إرادة جماعية لتقديم نموذج يحتذى به في العمل السياسي والتشريعي المنضبط.

وأشار الأمين العام للحزب، إلى إجراء تقييم شامل وشفاف للمرحلة السابقة لتعزيز نقاط القوة وتجاوز التحديات بخطط عمل مدروسة، منوها بأن المرحلة المقبلة في مجلس الشيوخ ستشهد طفرة في الأداء الرقابي والتشريعي لنواب الحزب، وفق ضوابط وآليات عمل جديدة كلياً وفق رؤية وطنية شاملة. والقواعد الشعبية، لافتا إلى وضع آليات مؤسسية تضمن نقل نبض المواطن من أصغر وحدة حزبية في القرى والمدن إلى منصات النقاش في مجلس الشيوخ.

استعرض الاجتماع تقييماً شاملاً لأداء المرحلة السابقة، تبعها وضع خطة عمل استراتيجية للمرحلة المقبلة داخل مجلس الشيوخ، شملت؛ تحديد مسار العمل التشريعي المستهدف ووضع ضوابط وآليات جديدة تضمن فاعلية أعضاء الحزب تحت قبة الشيوخ. كما تضمَّنت إقرار آليات مبتكرة لربط أعضاء مجلس الشيوخ بالقواعد الشعبية والوحدات الحزبية لضمان وصول صوت المواطن للبرلمان.

وعكس الاجتماع حالة من التناغم بين قيادات الحزب المختلفة، حيث شارك فيه؛ الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، والمستشار محمد عمران، الأمين العام، والنائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب. يأتي هذا التحرك في وقت يسعى فيه حزب الجبهة الوطنية إلى تطوير أدواته الرقابية والتشريعية، بما يخدم أهداف الدولة المصرية وتطلعات المواطنين في المرحلة الراهنة





