حزب الله يستهدف دبابات إسرائيلية والبنوك المصرية تشهد انخفاضاً في السحب النقدي خلال العيد

تناولت الأخبار تطورات عسكرية واقتصادية، حيث أعلن حزب الله استهداف دبابات إسرائيلية في جنوب لبنان، بينما أشار رئيس البنك الأهلي المصري إلى انخفاض ملحوظ في عمليات السحب النقدي خلال أيام عيد الأضحى مقارنة بالفترة السابقة، مع توضيح الإجراءات المتخذة لتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي وتعزيز الدفع الإلكتروني ضمن استراتيجية التحول الرقمي.

أعلن حزب الله استهداف ست دبابات من نوع ميركافا إسرائيلية في جنوب لبنان ، في تطور ميداني جديد ضمن التصعيد المستمر في المنطقة. في سياق متصل، أكد رئيس البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، محمد الأتربي، أن معدلات السحب النقدي شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال أيام عيد الأضحى مقارنة بالفترة التي سبقت الإجازة.

وأضاف أن توقيت العيد تزامن مع صرف المرتبات والمعاشات مما أدى إلى ارتفاع حجم السحب اليومي قبل العيد إلى ما بين 4 و4.5 مليار جنيه في البنك الأهلي، ثم انخفض خلال أيام العيد إلى أقل من مليار جنيه يومياً. وأوضح أن البنك الأهلي اتخذ إجراءات لتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي، مثل التعاقد مع محطات الوقود وسلاسل السوبر ماركت لإتاحة خدمات السحب، فضلاً عن نشر 28 سيارة متنقلة مزودة بماكينات صراف آلي في عدد من المحافظات.

وأشار إلى أن البنك الأهلي وبنك mayo يمتلكان نحو 13.5 ألف ماكينة، بينما تمتلك باقي البنوك عدداً مماثلاً تقريباً. ولفت إلى أن الطوابير التي تظهر في بعض المناطق خلال فترات الذروة تمثل عبئاً على المواطنين وتتطلب سرعة إعادة تغذية الماكينات بالأموال. شدد الأتربي على أن الدولة والقطاع المصرفي يعملان على التوسع في منظومة الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد، ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي يقودها البنك المركزي المصري.

وأضاف أن عدد نقاط البيع الإلكترونية تجاوز 1.35 مليون نقطة، إلى جانب التوسع في استخدام المحافظ الإلكترونية وتطبيق إنستاباي. وأكد أن عمليات السحب قبل إجازة العيد سجلت نحو 100 مليار جنيه خلال 9 أيام فقط، مبيناً أهمية تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية لتخفيف الضغط على القطاع المصرفي. اختتم الأتربي بتقديم اعتذار لأي موطن تعرض لمشقة أو تأخير أثناء عمليات السحب النقدي خلال فترة الذروة، مؤكداً استمرار جهود البنوك لتطوير الخدمات.

في موضوع اقتصادي دولي، يتجه الدولار لتكبد خسارة أسبوعية وسط تقارير عن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثر على تحركات الأسواق العالمية





