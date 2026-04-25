حزب الوفد يطرح رؤية شاملة لتعديل قانون الأحوال الشخصية لحماية الأسرة والطفل

أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، على أهمية قانون الأحوال الشخصية وضرورة تعديله لحماية الأسرة والطفل، مشيرًا إلى أن الحزب يمتلك عدة مقترحات مبنية على حوار مجتمعي واسع النطاق. كما أكد على أهمية قانون المأذونية وحماية حقوق الطفل.

أكد الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد ، على الأهمية القصوى لقانون الأحوال الشخصية في مصر، مشيرًا إلى الزيادة المقلقة في معدلات الطلاق التي تشهدها البلاد عامًا بعد عام.

وأوضح البدوي أن حزبه يمتلك عدة مقترحات لتعديل هذا القانون الحيوي، أبرزها مشروع شامل أعده بيت الخبرة التابع للوفد خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2018. هذا المشروع لم يأتِ من فراغ، بل استند إلى قاعدة بيانات واسعة النطاق جمعت من خلال أكثر من 100 جلسة استماع عامة نظمت في 18 محافظة مصرية مختلفة، تغطي المناطق الريفية والحضرية، والوجهين البحري والقبلي، بالإضافة إلى المحافظات الحدودية.

هذه الجلسات لم تقتصر على جمع الآراء، بل شهدت مشاركة فعالة من قبل أعداد كبيرة من الأسر التي عانت وتضررت من تطبيق القانون الحالي، واستمرت هذه العملية التفاعلية على مدار ثلاث سنوات كاملة، مما يضمن تمثيلًا حقيقيًا لمختلف وجهات النظر والمصالح. وفي سياق اجتماع مشترك يجمع بين مجلس أمناء بيت الخبرة الوفدي والهيئتين البرلمانيتين للحزب في مجلسي النواب والشيوخ، شدد الدكتور البدوي على ضرورة وضع أجندة تشريعية واضحة المعالم للحزب، والبدء الفوري في صياغة أفكار تشريعية مبتكرة يمكن تحويلها إلى مشروعات قوانين ملموسة.

وأشار إلى أن الحزب يتبنى فلسفة شاملة في التعامل مع القانون، حيث يركز على المبادئ والقيم الأساسية قبل الخوض في التفاصيل الفنية والإجرائية. ولتحقيق ذلك، سيتم تشكيل لجنة متخصصة تضم مقررًا ومجموعة من الأعضاء ذوي الخبرة، مهمتهم الرئيسية هي صياغة مقترحات مجلس الأمناء وأعضاء الهيئة البرلمانية بشكل نهائي ومتقن، وذلك في ظل الاستعداد الحكومي لتقديم مشروع قانون جديد، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى المقدمة من الأحزاب السياسية المختلفة وأعضاء البرلمان.

وأكد البدوي على أهمية قانون المأذونية، موضحًا أن عقد الزواج يمثل فرصة لتحديد الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين من خلال 38 شرطًا يمكن الاتفاق عليها، مما يساهم في تقليل النزاعات الأسرية والحد من التسرع في اتخاذ قرار الطلاق. كما أكد الدكتور البدوي على انحياز حزب الوفد الكامل للطفل، باعتباره الطرف الأكثر ضعفًا وتضررًا من النزاعات الأسرية.

وطالب بإنشاء محاكم خاصة بالطفل، بالإضافة إلى إنشاء قوة شرطة متخصصة للتعامل مع قضايا الأطفال، بعيدًا عن الأجواء التقليدية لأقسام الشرطة والمحاكم، وذلك بهدف الحفاظ على سلامتهم النفسية والعاطفية. وأضاف أن عقد الزواج يجب أن يكون ملزمًا قانونيًا للطرفين، وأن يتضمن جميع العناصر الأساسية التي قد تؤدي إلى نزاعات أسرية، مثل الحضانة والنفقة وحقوق الزيارة والاستضافة. وشدد على ضرورة إرفاق العقد بقسيمة الزواج، ليكون بمثابة نص قانوني واضح ومنظم.

وفي خطوة تعكس حرص الحزب على التواصل مع جميع الأطراف المعنية، أشار البدوي إلى أن الحزب أرسل خطابًا رسميًا إلى البابا تواضروس الثاني، لتفويض النائب ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، لحضور مناقشات قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين مع اللجنة المختصة بالكنيسة. وأختتم الدكتور البدوي حديثه بالتأكيد على أن حزب الوفد يمتلك رؤى سياسية واقتصادية واجتماعية متكاملة، وكان سباقًا في فتح ملف قانون الأحوال الشخصية من خلال حوار مجتمعي واسع النطاق استمر لثلاث سنوات، وشمل لقاءات مع آلاف الأسر المتضررة في مختلف المحافظات المصرية.

كما أشار إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى تحرير سيناء تناولت محددات الدولة للتعامل مع الأحداث الجارية





