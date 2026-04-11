حزب الله ينفذ هجوماً بطائرة مسيرة.. وإسرائيل تعلن القضاء على 180 عنصراً في عملية عسكرية

تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع إعلان حزب الله عن هجمات، وإسرائيل تعلن عن عملية عسكرية واسعة النطاق أدت إلى مقتل عدد كبير من عناصر الحزب. السفير الإسرائيلي في واشنطن يؤكد عدم الموافقة على وقف إطلاق النار.

أعلن حزب الله ال لبنان ي عن تنفيذه هجوماً بطائرة مسيرة انقضاضية على تجمع لقوات الاحتلال ال إسرائيل ي في منزل ببلدة شمع جنوبي لبنان ، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوات. وجاء هذا الإعلان في سياق تصاعد التوتر وتبادل القصف بين الجانبين على طول الحدود ال لبنان ية ال إسرائيل ية. وفي بيان لاحق، أوضح حزب الله أن عناصره استهدفت بصواريخ مستوطنات كريات شمونة والمطلة ومسغاف عام، في إطار ردها على الهجمات ال إسرائيل ية المتكررة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن الحزب عن قصفه بالصواريخ لبنى تحتية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في مدينة صفد المحتلة، مما يدل على استمرار وتيرة التصعيد وتوسيع نطاق العمليات العسكرية. هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، وتلقي بظلالها على جهود التهدئة والتوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمة.\من جهة أخرى، نقلت مصادر إخبارية عن سفير إسرائيل في واشنطن تأكيده أن تل أبيب لم توافق على وقف إطلاق النار مع حزب الله، مما يشير إلى تعقيد الوضع السياسي وعدم وجود بوادر انفراج في الأفق. وفي سياق متصل، يمارس حزب الله ضغوطاً على الحكومة اللبنانية، رافضاً الدخول في مفاوضات مع إسرائيل في الوقت الراهن، مما يعزز موقف الحزب المتشدد ويوضح رفضه لأي شكل من أشكال الحوار المباشر في ظل الظروف الحالية. في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن القضاء على أكثر من 180 عنصراً من حزب الله في عملية أطلق عليها اسم 'الظلام الأبدي'. ووفقاً لبيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، استهدفت العملية نحو 100 هدف في وقت واحد عبر ثلاث مناطق مختلفة. وشملت هذه الأهداف أكثر من 45 مركز قيادة رئيسياً تابعاً لحزب الله، بالإضافة إلى نحو 40 مبنى عسكرياً يستخدمها قادة الحزب، فضلاً عن استهداف بنى تحتية تابعة لعناصر بارزة في التنظيم. \وتضمنت العمليات العسكرية الإسرائيلية أيضاً استهداف مواقع في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تم استهداف نحو 35 موقعاً عسكرياً تابعاً لحزب الله، من بينها مركز قيادة طوارئ تابع لجهاز الاستخبارات، ومركز قيادة لقوة الرضوان، ووحدة صواريخ. كما امتدت العمليات لتشمل جنوب لبنان ووادي البقاع، حيث تم استهداف نحو 40 موقعاً إضافياً، تضمنت مخازن أسلحة ومراكز قيادة تابعة لقوة الرضوان وجهاز الاستخبارات. هذه التطورات تعكس تصعيداً ملحوظاً في الصراع، مع تبادل الاتهامات بين الطرفين حول المسؤولية عن تفاقم الأوضاع. وتثير هذه الأحداث قلقاً متزايداً بشأن إمكانية اتساع نطاق الصراع، وتأثيراته على الاستقرار الإقليمي والأوضاع الإنسانية في المنطقة. ويشدد المراقبون على ضرورة التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والعمل على تهدئة التوتر لتجنب مزيد من التصعيد الذي قد تكون له عواقب وخيمة على الجميع





