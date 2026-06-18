حزب الوعي يناقش مستقبل الطاقة الشمسية في مصر تحت رعاية د. باسل عادل

جلسة نقاشية لعضوية حزب الوعي حول فرص وتحديات الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة في مصر، مع توقعات الأرصاد للطقس يوم 18 يونيو 2026.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الطقس ليوم الخميس 18 يونيو 2026، متوقعةً حالة من الرطوبة المعتدلة مع رياح خفيفة تهب من الشمال الشرقي. وفي إطار سعيه لتعزيز الوعي بالقضايا البيئية والتنموية، نظم حزب الوعي جلسته النقاشية الجديدة التي حملت عنوان " الطاقة الشمسية و الطاقة النظيفة ..

استثمار في المستقبل وحماية للبيئة"، تحت رعاية الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ. جاءت هذه الفعالية ضمن برنامج الحزب المتكامل لدعم التنمية المستدامة وتشجيع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، مع التركيز على دورها في تحسين جودة الحياة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. تولى إدارة الجلسة الدكتور أشرف عبد الوهاب، نائب رئيس حزب الوعي، إلى جانب الدكتور مهاب مختار هلوه، أستاذ نظم التحريك الكهربي بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

قدم المتحدثان تحليلاً شاملاً للتحديات والفرص المرتبطة بتوسيع استخدام الطاقة الشمسية في مصر، من حيث جذب الاستثمارات، وتوفير حلول طاقة نظيفة للمجتمعات الريفية، وتعزيز الأمن الطاقي الوطني. كما تم التطرق إلى السياسات الحكومية الحالية ومبادرات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، مشددين على ضرورة وضع أطر تشريعية محفزة وتوفير حوافز مالية لتسريع تبني التكنولوجيا النظيفة.

أعلنت اللجنة المنظمة أن الحلقة ستعقد يوم السبت 21 يونيو في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر حزب الوعي في التجمع الخامس، وستشهد مشاركة واسعة من خبراء الطاقة، وممثلي الشركات المتخصصة، وصناع القرار، بالإضافة إلى الجمهور المهتم. وقد أُشير إلى أن الحدث يأتي في إطار سلسلة الحلقات النقاشية التي ينظمها الحزب لتقديم منصة حوارية بناءة بين مختلف الفئات، بهدف نشر ثقافة التنمية المستدامة وتوعية المستهلكين بأهمية الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر أمانًا وصديقة للبيئة.

وفي ختام الفعالية، تم تسليط الضوء على أهمية تكامل الجهود بين القطاع العام والخاص لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف مصر الطموحة في مجال الطاقة النظيفة





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