أمانة حزب حماة الوطن بالجيزة تشكل غرفة عمليات طارئة بقيادة النائب نافع عبدالهادي والنائب عمرو رشاد لمساندة ضحايا حريق الطريق الدائري

أصدرت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة توجيهات فورية بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة التداعيات الناجمة عن حريق وقع على الطريق الدائري بال وراق ، وذلك تزامناً مع حرص الحزب الدائم على التواجد الميداني بجانب المواطنين في مختلف الظروف الطارئة. وقد استجابةً لهذا الحدث، تم تكليف القيادات المحلية بالتنسيق السريع لتقديم الدعم اللازم للمصابين وأسر الضحايا، مع ضمان استجابة فعالة وسريعة للمتغيرات.

تركيبة غرفة عمليات الجيزة والقيادة الميدانية

ترأس غرفة العمليات التي تم تشكيلها بكل سرعة في محافظة الجيزة النائب الدكتور نافع عبدالهادي، وهو عضو مجلس النواب الحالي وأمين عام الحزب في الجيزة، إلى جانب النائب عمرو رشاد، الذي يشغل منصب عضو مجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة. وقد شمل التكليف كل من أمانات الحزب في مناطق الوراقة وأوسيم ومنشأة القناطر، بالإضافة إلى أمانات قطاع وسط الجيزة التي تشمل مناطق إمبابة والمنيرة، لضمان تغطية شاملة للموقع.

Also read أحمد جالكشف تفاصيل التحقيق مع مدرب منتخب الناشئين بعد مباراة السوبر

الاستجابة الميدانية وتنسيق جهود الدعم المباشر

تم توجيه الفرق المختصة بالتواجد الفوري في موقع الحادث للتعامل مع الآثار المباشرة للحريق، حيث تم التركيز على التنسيق بين الأمانات المحلية المختلفة لضمان سير العمل بكفاءة عالية. وتتمثل المهام الأساسية لهذه الفرق في متابعة تطورات الموقف بشكل يومي وميداني، والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة الممكنة للمصابين، فضلاً عن العمل الجاد على تلبية الاحتياجات العاجلة لهم بالتنسيق التام مع الجهات الحكومية المعنية.

Advertisement

متابعة الموقف وضمان السرعة في الاستجابة

أكدت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة بشكل قاطع أن غرفة العمليات تتابع الوضع الراهن بشكل مستمر ودوري، مع الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة ومستمرة بين قيادات الحزب العليا وبين الأمانات المعنية في المناطق المتضررة. ويهدف هذا التنسيق الدقيق إلى ضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات جديدة، وتوفير الدعم النفسي والمادي والمعيشي اللازم للمصابين وأسر الضحايا، بما يضمن تخفيف الأعباء عنهم في هذه الفترة الصعبة.

التعزية الرسمية والوقوف مع الأسر المتضررة

وقد عبرت أمانة حزب حماة الوطن بالجيزة عن خالص العزاء وصادق المواساة لجميع أسر الضحايا الذين سقطوا نتيجة الحادث المأساوي، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويغفر لهم ذنوبه. كما دعا الحزب المولى تبارك وتعالى أن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل والسريع، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، معبّرين عن تضامنهم الكامل مع الصعوبات التي تواجهها الأسر.