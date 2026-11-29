وفد من حزب مستقبل وطن برئاسة حسام الخولي يتفقد مشروع رفع كفاءة مدرسة محمد حافظ بالسويس ضمن جهود الحزب لتطوير التعليم ودعم الطلاب غير القادرين.

أجرى وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة ل حزب مستقبل وطن زيارة ميدانية إلى محافظة السويس ، بهدف متابعة المبادرات الخدمية الموجهة للمواطنين وتعزيز التواصل المباشر معهم. وقد ترأس هذا الوفد النائب حسام الخولي ، النائب الأول لرئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، الذي يمثل الهيئة البرلمانية للحزب في upper chamber.

تطوير مدرسة محمد حافظ ورفع كفاءة الخدمات

تضمن برنامج الزيارة تفقد مدرسة محمد حافظ الواقعة بمنطقة الملاحة في محافظة السويس، والتي تشهد حالياً أعمال تطوير شاملة. يركز المشروع على رفع كفاءة المرافق والتجهيزات اللائقة لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب. يأتي هذا التدخل في إطار الاستراتيجية الواسعة للحزب لدعم المدارس الحكومية والارتقاء بجودة المنظومة التعليمية بشكل عام.

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يهدف هذا المشروع بالتحديد إلى تحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة، مما ينعكس إيجاباً على التحصيل الدراسي للطلاب. كما يتزامن هذا التطوير مع استمرار جهود التكافل التعليمي التي ينفذها الحزب، والتي تستهدف مساندة الطلاب غير القادرين في مختلف مدارس المحافظة لضمان حقهم في التعليم.

موقف حسام الخولي وأحمد خشانه من التطوير التعليمي

أكد النائب حسام الخولي أن خدمة المواطن والاستجابة لاحتياجاته المباشرة تعد من الأولويات القصوى لأجندة الحزب. وأوضح أن المبادرات المجتمعية التي ينفذها الحزب تهدف إلى إحداث تأثير ملموس ومباشر في حياة المواطنين اليومية. كما رأى أن الاهتمام بالتعليم وتطوير المدارس يمثل جزءاً أساسياً من المسؤولية المجتمعية للحزب تجاه النسيج الاجتماعي.

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من جهته، شدد النائب أحمد خشانه، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس، على التزام الحزب بتعزيز حضوره المجتمعي في المنطقة. وأشار إلى أن تطوير مدرسة محمد حافظ بمنطقة الملاحة ينسجم مع توجهات الحزب لخلق بيئة تعليمية مناسبة، كما أكد على توسيع نطاق المبادرات لتشمل كافة المدارس الحكومية واحتياجات الطلاب المحرومين.

الوفد المرافق والسياق التنظيمي للزيارات

رافق الوفد خلال الزيارة كبار مسؤولي الحزب، حيث كان من بين الحضور قيادات الأمانة المركزية، بالإضافة إلى الأمناء المساعدين والأمناء المركزيين. كما شارك في الزيارة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ التابعين للحزب من محافظة السويس، وقادوا أعضاء هيئة مكتب الأمانة المحلية في المنطقة.

ساهم في الزيارة أيضاً عدد من الكوادر التنظيمية المنتشرة في مختلف مراكز محافظة السويس. يهدف حضور هذا العدد الكبير من القيادات إلى التنسيق الفعال مع السلطات المحلية وتكامل الجهود لتنفيذ البرامج الخدمية بكفاءة عالية.

الاستراتيجية القومية للحزب وتوسيع نطاق التأثير

تستمر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن في تنفيذ سلسلة زيارات مستهدفة للمحافظات المصرية لمتابعة المبادرات والأنشطة الخدمية. يركز هذا النشاط على التنسيق الدائم مع قيادات الحزب المحلية بشأن احتياجات المواطنين والملفات التي تتطلب تدخلاً فورياً أو دعمًا مؤسسيًا.

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تأتي زيارة محافظة السويس لتكون المحطة الرابعة عشرة في سلسلة زيارات الحزب الشاملة التي شملت محافظات مثل مطروح والقليوبية والغربية والشرقية والجيزة والإسكندرية وسوهاج والمنوفية والفيوم والقاهرة والمنيا وقنا والدقهلية. تميزت هذه السلسلة بتنوع المبادرات بين دعم القطاع الصحي، وتطوير المدارس والمستشفيات، وسداد مصروفات الطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، وتجهيز العرائس، ودعم المزارعين، بالإضافة إلى إقامة اللقاءات التنظيمية والاجتماعية.