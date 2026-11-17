حزب العدل يتفقد مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين بجامعة عين شمس، ويركز على تفعيل قانون رقم 19 لسنة 2024 لحماية حقوق كبار السن وتعزيز الرعاية المتكاملة.

أجرى وفد رفيع المستوى من حزب العدل زيارة ميدانية مكثفة إلى مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين التابعة ل جامعة عين شمس ، وذلك بهدف استكشاف الآليات المتبعة في تقديم الرعاية الطبية المتخصصة لكبار السن، والتعرف بشكل دقيق على التحديات التي تواجه المؤسسة وسبل تطويرها. يأتي هذا النشاط في إطار الخطة الاستراتيجية ل حزب العدل الرامية إلى تعزيز حقوق الفئات المستهدفة وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم على أرض الواقع، وذلك استكمالًا لسلسلة الورش العملية التي نظمتها الأمانة المتخصصة.

تفقد الوفد منظومة الرعاية الطبية المتكاملة

ضم الوفدVisit الدكتور أحمد دراج، أمين عام حزب العدل، برفقة أمجد فتحي، أمين أمانة حقوق الإنسان المركزية، وياسمين الدسوقي، أمينة أمانة المرأة المركزية، إضافة إلى مجموعة من أعضاء أمانة حقوق الإنسان المركزية وهم الأستاذة أماني عزت بدوي، والأستاذة أمل أمين، والأستاذة أنجيل رضا. وقد استمع الوفد إلى شرح مفصل من الدكتور أحمد السعدني، مدير عام المستشفى، حول الفلسفة الطبية التي تقوم عليها المنظومة، والتي لا تقتصر على العلاج فحسب، بل تمتد لتشمل الجوانب النفسية والاجتماعية والوظيفية، مما يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على استقلالية المرضى وتحسين جودة حياتهم.

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دعم المخصصات لتعزيز الخدمات المتخصصة

شدد الدكتور أحمد دراج، أمين عام حزب العدل، خلال اللقاء على أهمية دعم المستشفى وتطوير إمكاناتها، مطالبًا بضرورة تعزيز المخصصات المالية للمستشفيات الجامعية وتوجيه مزيد من الدعم للمؤسسات المتخصصة في طب المسنين، بما يمكّنها من توسيع نطاق خدماتها والاستجابة للاحتياجات المتزايدة لهذه الفئة السكانية. وأكد أن الحزب يرى في هذا الدعم مسؤولية وطنية وإنسانية تتطلب تنسيقًا بين القطاعات الحكومية المختلفة لضمان تقديم خدمات طبية متميزة تلبي تطلعات المواطنين وتلبّي احتياجاتهم الصحية بشكل كامل وفعّال.

تفعيل القانون رقم 19 لسنة 2024

أوضح أمجد فتحي، أمين أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب العدل، أن الزيارة تمثل امتدادًا عمليًا للنقاش الذي شهدته ورشة العمل السابقة، مشددًا على أن التعامل مع قضية كبار السن يجب أن يتجاوز مجرد الاعتراف بحقوقهم في النصوص الدستورية والقوانين، إلى ضمان تمتعهم الفعلي بهذه الحقوق على أرض الواقع. وأضاف أن الأمانة تستهدف، من خلال التواصل المباشر مع المؤسسات المعنية، رصد التحديات والاستماع إلى الخبرات المتخصصة، وصولًا إلى مقترحات عملية تسهم في تطوير السياسات والخدمات المقدمة لكبار السن في مصر.

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من الحماية القانونية إلى الرعاية الفعلية

أكد الدكتور أحمد السعدني، مدير المستشفى، أن رعاية كبار السن تتطلب منهجًا طبيًا متكاملًا لا يقتصر على علاج الأمراض، وإنما يمتد إلى الحفاظ على قدراتهم الوظيفية واستقلاليتهم وتحسين جودة حياتهم، مشيرًا إلى أهمية دعم التخصصات والخدمات المعنية بطب المسنين، وتعزيز الوعي المجتمعي باحتياجات هذه الفئة. وأشارت ياسمين الدسوقي، أمينة أمانة المرأة المركزية بحزب العدل، إلى أهمية دور المرأة والأسرة في رعاية كبار السن، وتعزيز الوعي بحقوقهم واحتياجاتهم، بما يضمن صون كرامتهم والحفاظ على مكانتهم داخل المجتمع.

وتأتي هذه الزيارة ضمن مسار عمل أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب العدل لمتابعة ملف كبار السن، والذي بدأ بمناقشة التحديات التشريعية والتنفيذية المرتبطة بالقانون، والمطالبة بسرعة إصدار لائحته التنفيذية، ويمتد إلى التواصل الميداني مع المؤسسات المعنية، بما يعزز الانتقال من الحماية القانونية إلى الرعاية الفعلية وصون الكرامة الإنسانية. وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى الشهيد أحمد شوقي بجامعة عين شمس تُعد أول مستشفى جامعي متخصص في طب المسنين بمصر، وتقدم خدمات طبية متكاملة لكبار السن، كما حصلت على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وجُدد اعتمادها لمدة ثلاث سنوات، مما يعكس مكانتها الرائدة في هذا المجال.