حزب حماة الوطن يركز على تحديث قوانين الأحوال الشخصية لدعم الأسرة المصرية

يعمل حزب حماة الوطن على صياغة مشروعات قوانين جديدة للأحوال الشخصية، ويهدف إلى إعادة تنظيم العلاقات الأسرية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع الأخذ في الاعتبار توجيهات الرئيس السيسي.

تعمل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب بجد على دراسة وإعداد مشروعات قوانين ومبادرات منذ بداية دور الانعقاد الحالي، وذلك فيما يخص ملف الأحوال الشخصية. يهدف هذا الجهد إلى إعادة تنظيم العلاقات الأسرية وفق أسس عصرية تراعي التغيرات المجتمعية وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.

ويوضح البيان الصادر عن الهيئة أن مشروعات القوانين القادمة، سواء تلك المتعلقة بالأسرة المسلمة أو المسيحية أو حتى إنشاء صندوق دعم الأسرة، تمثل فرصة حقيقية لمعالجة المشكلات القائمة. وذلك من خلال صياغات تشريعية متوازنة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وهي الأسس التي تعتمد عليها الهيئة خلال دراستها المتعمقة للقوانين ذات الصلة. ويشدد الحزب على أهمية تحقيق توافق مجتمعي واسع بين مختلف الأطراف المعنية بهذه القوانين، لتعزيز فعاليتها وضمان تحقيق الأهداف المرجوة. ويؤكد الحزب التزامه بأداء دوره الوطني الداعم لكل ما من شأنه حماية الأسرة المصرية وصون استقرارها. يضاف إلى ذلك، يؤكد حزب حماة الوطن على دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة الإسراع بتقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب في أقرب وقت.

بالإضافة إلى ذلك، يشير الحزب إلى أنه وبعد رصد العديد من الحالات التي تضررت نفسيًا واجتماعيًا بسبب الأوضاع الحالية للقوانين، فإنه يعتزم عقد صالون سياسي مخصص لمناقشة الأطر القانونية التي تنظم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية. هذه المشروعات تشمل جوانب هامة مثل (الأسرة المسلمة، الأسرة المسيحية، وصندوق دعم الأسرة)، بهدف إيجاد حلول شاملة. ومن المتوقع أن يضم هذا الصالون جميع الأطراف المعنية، من الخبراء والمتخصصين، مرورًا بالمؤسسات الدينية والمجتمعية، وصولًا إلى الأطراف الأخرى ذات الصلة. الهدف الرئيسي هو التباحث والتدارس وإيجاد حلول جذرية للمشكلات الناتجة عن القوانين السارية حاليًا. كما يهدف الصالون إلى التوصل إلى أفضل الصياغات التشريعية التي تضمن تحقيق العدالة وحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الاجتماعية والتحديات الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أكدت النائبة ميرال الهريدي على أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن قوانين الأسرة تمثل طوق نجاة للمجتمع، مما يعكس أهمية هذه القوانين في الحفاظ على التماسك المجتمعي. إن هذا التوجه يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين أوضاع الأسرة المصرية وتعزيز استقرارها. وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع قوي ومتماسك.

يضاف إلى ذلك، أن الاهتمام بقوانين الأحوال الشخصية يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأسر المصرية. هذه الجهود تأتي في وقت يشهد فيه المجتمع المصري تغيرات كبيرة، مما يستدعي تحديث القوانين لتلبية احتياجات المواطنين وضمان حقوقهم. إن هذه المبادرات تعكس رؤية شاملة للتنمية المجتمعية، وتعزز من قدرة المجتمع على مواجهة التحديات المستقبلية. تعتبر هذه الخطوات بمثابة استثمار في مستقبل الأجيال القادمة، وتساهم في بناء مجتمع أكثر ازدهارًا وتقدمًا





