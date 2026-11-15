حزب العدل يعقد اجتماعاً لمناقشة التحديات التنظيمية وأداء الأمانات

حزب العدل يعقد اجتماعاً هاماً بحضور الأمين العام أحمد دراج ومناقشة التحديات التي تواجه الأمانات في المحافظات والسعي لتعزيز العمل المؤسسي والتنسيق المركزي.

عقدت الأمانة العامة ل حزب العدل اجتماعها الثالث في إطار سعيها المستهدف لتنسيق الجهود التنظيمية ورفع كفاءة العمل الحزبي على مختلف المستويات، حيث شهدت القاعة حضوراً مكثفاً لقادة الحزب وصناع القرار فيه.

حضور قيادي وحوار مؤسسي واسع

حضر هذا الاجتماع الاستراتيجي كل من الدكتور أحمد دراج، الأمين العام لحزب العدل، والأستاذ عبد الغني الحايس نائب رئيس حزب العدل، والأستاذ أحمد بدرة أمين التنظيم المركزي، مما يعكس أهمية الملفات المطروحة للنقاش. قام هؤلاء القيادات بإدارة الاجتماع وتوجيه النقاشات بدقة نحو الملفات الحساسة، مع التركيز على كيفية معالجة التحديات الراهنة التي تواجه الهيكل التنظيمي للحزب في مختلف أرجاء البلاد.

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تقييم الأداء وتطوير آليات العمل

تناول الاجتماع بالدراسة الدقيقة ملف التنظيم بالمحافظات، مشيراً بوضوح إلى أبرز الصعوبات والعقبات التي تواجه الأمانات المحلية أثناء تأدية مهامها الرسمية والتنظيمية المعقدة. كما تم استعراض وتقييم شامل لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أنشطة وجهود ميدانية، مع مناقشة سبل عملية لتطوير آليات العمل الحالية وتعزيز مستوى التنسيق الفعّال بين الأمانات المركزية وأمانات المحافظات.

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تعزيز البنية المؤسسية والاتصال المحلي

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص واضح وصريح من حزب العدل على تعزيز العمل المؤسسي الراسخ، وتطوير بنيته التنظيمية بشكل متكامل، وترسيخ مفهوم التواصل المستمر والمفتوح بين قياداته العليا وأمنائه في المحافظات. وتهدف هذه الخطوات الاستراتيجية بشكل أساسي إلى دعم حضور الحزب في المشهد العام، وزيادة قدرته على التفاعل الفعّال مع القضايا السياسية الحرجة والقضايا المجتمعية العاجلة التي تهم المواطن.

مناقشات حول الواقع الحزبي المستقبلي

شهدت جلسات النقاش تبادل أفكار معمقة حول واقع العمل الحزبي على المستوى المحلي، بما يساعد في الوقوف بدقة على احتياجات المحافظات الفعلية ومعالجة التحديات التنظيمية المستعصية بسرعة. وأكد المشاركون أن الهدف الأعلى هو رفع كفاءة الأداء خلال المرحلة المقبلة وضمان استمرارية العمل الحزبي بكفاءة عالية، مما ينعكس إيجاباً على قدرة الحزب على خدمة أهدافه والمجتمع المحيط به بشكل فعال.