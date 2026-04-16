حزب الله يطلق صواريخ على شمال إسرائيل ومستوطنة كريات شمونة تدوي فيها صفارات الإنذار

تزامناً مع استمرار الجيش الإسرائيلي بشن غارات عنيفة على لبنان، أعلن حزب الله عن استهداف مستوطنات وتجمعات جنود إسرائيليين ومواقع عسكرية شمال إسرائيل وجنوب لبنان، رداً على ما وصفه بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. هذا التطور يأتي وسط أنباء عن صفارات إنذار في مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل عقب إطلاق صواريخ من لبنان، فيما فرضت إسرائيل تعتيماً على حجم الخسائر والأضرار.

في تطور متصاعد على الحدود الشمالية، أفادت وسائل إعلام عبرية مساء الخميس بدوي صفارات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل ، وذلك عقب إطلاق رشقات صاروخية من الأراضي ال لبنان ية. أشارت القناة 12 العبرية إلى ورود بلاغات أولية عن سقوط صواريخ في محيط المستوطنة، وذكرت أن حريقاً اندلع في إحدى السيارات بالموقع. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات بشرية نتيجة هذه الهجمات الصاروخية.

يأتي هذا التصعيد عقب سلسلة بيانات أصدرها حزب الله منذ فجر الخميس، أوضح فيها أن الهجمات تأتي في سياق 'دفاع عن لبنان وشعبه، ورداً على خرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار'. وأكد الحزب أن المقاومة التزمت بوقف إطلاق النار بينما لم يلتزم به الطرف الآخر. في المقابل، يواصل الجيش الإسرائيلي شن ضربات جوية وبرية مكثفة على مواقع في لبنان، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة، وذلك على الرغم من إعلان الولايات المتحدة وإيران في الثامن من أبريل الجاري عن هدنة مدتها أسبوعان، قالت طهران وإسلام أباد إنها تشمل لبنان، وهو ما نفته واشنطن وتل أبيب.

وفي تفاصيل الهجمات التي أعلن عنها حزب الله، استهدف بـ'رشقات صاروخية' سبع مستوطنات إسرائيلية شمالي البلاد، وهي: كرمئيل، وبكيعين، وكريات شمونة، وكفار غلعادي (مرتين)، ومسغاف عام، ومرغليوت، ونهاريا. كما أعلن الحزب عن مهاجمة ثماني تجمعات لجنود إسرائيليين جنوبي لبنان، شملت مدينة الخيام (مرتين)، وشرق بلدة رب ثلاثين، وبلدة القنطرة (أربع مرات)، وبلدة الطيبة.

وعلى صعيد الاشتباكات المباشرة، أفاد الحزب بأن مقاتليه تصدوا لقوة إسرائيلية حاولت التقدم من جهة بلدة الطيبة باتجاه منطقة الخزان في بلدة القنطرة.

على الصعيد العسكري، أعلن حزب الله عن استهداف ستة مواقع إسرائيلية بصواريخ وطائرات مسيرة، منها خمسة مواقع في شمال إسرائيل وموقع واحد جنوبي لبنان. شملت هذه المواقع المستهدفة ثكنة ليمان، وموقع هضبة العجل، وموقعي حانيتا ورأس الناقورة، ومربض مدفعية كفار غلعادي، بالإضافة إلى مربض مدفعية مستحدث بين بلدتي العديسة ورب ثلاثين. وأشار الحزب أيضاً إلى استهداف قوة إسرائيلية متوغلة بالأسلحة الموجهة، مما أسفر عن تدمير أربع دبابات وناقلتي جند في بلدة القنطرة.

وحتى الآن، لا تتوفر تقارير مستقلة توضح حجم الإصابات والأضرار الفعلية الناجمة عن هجمات حزب الله، حيث تفرض إسرائيل تعتيماً مشدداً وقيوداً صارمة على نشر تفاصيل الخسائر والأضرار، وتتحكم في السردية الإعلامية التي تقدم للرأي العام المحلي. يأتي هذا التراشق العسكري والتوتر المتصاعد في وقت بعثت فيه إسرائيل برسالة مفادها أن 'أمام إيران خياران: الازدهار أو الدمار'، مما يشير إلى تصاعد حدة الخطاب والتكهنات حول مستقبل الصراع في المنطقة





