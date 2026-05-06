حزب الجبهة الوطنية يبحث تأثيرات الصراعات الإقليمية وأزمات الطاقة على الأمن القومي المصري

اجتماع موسع لأمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية برئاسة الفريق طارق سلام وبحضور المستشار محمد عمران لمناقشة تحديات الطاقة والتوترات الإقليمية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وأثر ذلك على العمالة المصرية.

عقدت أمانة الدفاع والأمن القومي التابعة ل حزب الجبهة الوطنية اجتماعاً موسعاً وهاماً برئاسة الفريق طارق سلام، وبحضور بارز للمستشار محمد عمران، الأمين العام للحزب، وذلك في إطار سلسلة من التحركات السياسية والتنظيمية التي يتبناها الحزب لتعزيز دوره في المشهد العام.

تناول الاجتماع مجموعة شاملة من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى مناقشة معمقة لأوراق عمل قدمها نخبة من الأعضاء المتخصصين، حيث هدف اللقاء إلى بلورة رؤية حزبية واضحة تجاه التحديات الراهنة التي تواجه الدولة المصرية على الصعيدين الداخلي والخارجي. وقد استعرض المستشار محمد عمران خلال كلمته الافتتاحية كافة الإجراءات التي يتخذها الحزب حالياً والتحركات الميدانية المكثفة التي تهدف إلى ترسيخ مكانة حزب الجبهة الوطنية في الشارع المصري، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي لتعزيز ثقة المواطنين في قدرة الحزب على تقديم حلول واقعية ومبتكرة للمشكلات التي تمس حياتهم اليومية، كما تطرق إلى مستجدات الأوضاع التنظيمية داخل مختلف أمانات الحزب، مشيداً بروح التعاون والتفاني التي يبديها الأعضاء في سبيل تحقيق أهداف الحزب الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، وجه الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية إشادة خاصة بأداء أعضاء أمانة الدفاع والأمن القومي تحت قيادة الفريق طارق سلام، واصفاً إياها بأنها واحدة من أكثر الأمانات نشاطاً وفاعلية داخل الهيكل التنظيمي للحزب. وأشار عمران إلى أن القيمة المضافة لهذه الأمانة تتجلى بوضوح في جودة وأهمية أوراق العمل التي يتم صياغتها ومناقشتها، والتي لا تظل حبيسة الأدراج، بل يتم رفع توصياتها بدقة إلى اللجنة المركزية، التي بدورها تقوم بدراستها بعناية فائقة قبل تحويلها في شكل مقترحات تشريعية ورؤى سياسية إلى اللجان المختصة في مجلسي النواب والشيوخ، مما يجعل الحزب جسراً حقيقياً بين التفكير الاستراتيجي والتطبيق التشريعي.

من جانبه، أعرب الفريق طارق سلام عن ترحيبه الشديد بالمستشار محمد عمران، مؤكداً أن تولي الأخير منصب الأمين العام يمثل إضافة شبابية قوية ودفعة حيوية لمستويات القيادة العليا بالحزب، مما يساهم في ضخ دماء جديدة وأفكار عصرية تتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة، متمنياً له كل التوفيق في قيادة الحزب نحو مزيد من النجاحات. وعلى صعيد الملفات الأمنية والاستراتيجية، أكد الفريق سلام أن عودة أمانة الدفاع والأمن القومي إلى اجتماعاتها الدورية تأتي بعد فترة من التركيز على الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية وإتمام بعض الترتيبات التنظيمية الداخلية.

وأوضح أن هناك ملفات شائكة وهامة للغاية تتصدر طاولة النقاشات في الفترة القادمة، خاصة في ظل التوترات المتسارعة التي يشهدها الإقليم والتحديات الجسيمة التي تواجه الأمن القومي المصري نتيجة تطور الأوضاع في دول الجوار. وقد شهد الاجتماع نقاشاً مستفيضاً حول ورقة عمل قدمها كل من اللواء هشام زعلوك واللواء حمزة درويش والدكتورة حنان منيب والسيدة مروة حلمي، تناولت أزمة الطاقة العالمية وتداعيات الصراع الأمريكي الإسرائيلي وتأثيره على إيران، وكيف يمكن أن تؤثر الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج بشكل مباشر أو غير مباشر على المصالح الاستراتيجية والاقتصادية المصرية.

كما تم تحليل ورقة عمل أخرى قدمها اللواء هاني عبد اللطيف واللواء أيمن شاكر واللواء محمد صلاح دهب والسيدة شيماء أبو الوفا والسيد أحمد عبد الله، والتي ركزت على أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تمثل اختباراً قاسياً للعلاقات المصرية الخليجية، وتعمل كجرس إنذار لضرورة حماية وتأمين أوضاع العمالة المصرية المتواجدة في تلك المناطق، لضمان عدم تضرر المصالح المادية والبشرية لمصر في ظل هذه التقلبات الجيوسياسية العنيفة





