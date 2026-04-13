حزب الشعب الجمهوري يرحب بتوجيهات السيسي بشأن قوانين الأسرة ويدعو لحوار مجتمعي

رحب حزب الشعب الجمهوري بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالإسراع في تقديم مشروعات قوانين الأحوال الشخصية وصندوق دعم الأسرة، مؤكداً على أهمية معالجة أوجه القصور في القوانين الحالية وتعزيز تماسك الأسرة المصرية. كما أعلن الحزب عن خطط لعقد اجتماعات برلمانية وحوار مجتمعي واسع النطاق.

رحب حزب الشعب الجمهوري بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالإسراع في تقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، سواء للمسلمين أو المسيحيين، بالإضافة إلى مشروع إنشاء صندوق دعم الأسرة ، وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب وإقرارها بشكل نهائي.

وأكد الحزب أن هذه التوجيهات تعكس تحركًا حاسمًا وجادًا من القيادة السياسية نحو معالجة أوجه القصور الموجودة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي أدت على مر السنين إلى تفاقم النزاعات الأسرية، مما يستدعي تدخلًا تشريعيًا عاجلًا يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، ووضع مصلحة الطفل والأسرة بشكل عام على رأس الأولويات.

وشدد الحزب على أن الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب إصدار قانون شامل يضمن تحقيق العدالة، ويعزز قيم الترابط الأسري في المجتمع المصري. في هذا السياق، أعلن حزب الشعب الجمهوري عن دعوة هيئته البرلمانية في مجلسي النواب والشيوخ لعقد اجتماع مشترك لمناقشة مشاريع القوانين المنتظرة فور إحالتها إلى مجلس النواب، وصياغة موقف واضح ورؤية تشريعية متكاملة تدعم إصدار قانون متوازن يحمي استقرار الأسرة المصرية.

ويهدف هذا الاجتماع إلى توحيد الجهود البرلمانية وتقديم مقترحات بناءة تساهم في صياغة قانون يحظى بالإجماع ويدعم استقرار الأسرة. بالإضافة إلى ذلك، يعتزم الحزب تنظيم صالون سياسي، وإطلاق حوار مجتمعي واسع النطاق يشمل نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع المدني، بهدف الاستماع إلى وجهات النظر المتنوعة، والتوصل إلى أفضل الصياغات التشريعية التي تحقق التوازن وتحمي حقوق جميع أفراد الأسرة.

ويسعى الحزب من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة القانون، وضمان مراعاة جميع وجهات النظر لتحقيق أفضل النتائج. يجدد الحزب تأكيده على أن هذه القضية تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية، من أجل الخروج بقانون يحافظ على تماسك المجتمع ويعزز استقراره.

ويهدف الحزب إلى بناء توافق وطني حول هذه القوانين، من خلال التعاون مع مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق أقصى درجات العدالة والإنصاف لجميع أفراد الأسرة المصرية. كما يولي الحزب اهتمامًا خاصًا لدور المرأة في الأسرة والمجتمع، ويسعى إلى تضمين حقوقها وحمايتها في القانون الجديد. ويعتبر الحزب أن هذه القوانين تمثل فرصة تاريخية لإصلاح منظومة الأحوال الشخصية، وتعزيز قيم الأسرة المصرية، وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.





