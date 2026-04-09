حزب حماة الوطن يعقد اجتماعًا دوريًا للهيئة البرلمانية بحضور وزير المالية

عقد حزب حماة الوطن اجتماعه الدوري للهيئة البرلمانية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والتشريعية، بحضور وزير المالية ومشاركة واسعة من قيادات الحزب والنواب. تم استعراض خطط العمل المستقبلية ومناقشة ملامح الموازنة العامة للدولة في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

شهد حزب حماة الوطن عقد الاجتماع الدوري للهيئة البرلمانية، وذلك في إطار حرصه على متابعة الأداء النيابي الفعال وتعزيز التواصل المباشر مع الجماهير. الهدف من هذا الاجتماع هو استكمال خطة العمل الشاملة خلال الفترة المقبلة، سواء على صعيد الرقابة الدقيقة أو التشريع الفعال، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين. حضر الاجتماع عدد من القيادات البارزة، وعلى رأسهم أحمد كجوك، وزير المالية ، الذي ألقى الضوء على الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتأثيرها على مختلف القطاعات.

كما حضر اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب ووكيل مجلس الشيوخ، والنائب أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم، بالإضافة إلى عدد كبير من النواب الذين يمثلون مختلف اللجان والمجالس النيابية. كما شارك في الاجتماع الدكتور أشرف الشيحي، نائب رئيس الحزب، والنائب محمد أسعد، مساعد رئيس الحزب وأمين أمانة الصندوق، والنائب محمد مجاهد، نائب رئيس الهيئة البرلمانية ورئيس لجنة الشباب والرياضة، والنائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة المجالس النيابية ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب أحمد الأشموني، أمين أمانة التخطيط وأمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، والنائبة راندا مصطفى، أمين أمانة المرأة، والنائب حازم حمادة، أمين المراسم. \خلال الاجتماع، قدم وزير المالية عرضًا شاملًا للأوضاع الاقتصادية الدقيقة، مع التركيز على التوتر المتصاعد في المنطقة وتأثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني. كما تناول الوزير ملامح الموازنة العامة للدولة المتوقعة، والتي من المقرر أن يناقشها مجلس النواب خلال الفترة القادمة، وذلك بالتزامن مع اقتراب نهاية العام المالي الحالي. ركز العرض على أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الأزمات المتتالية، بالإضافة إلى استعراض رؤية الدولة المتكاملة لتعزيز الإنتاج المحلي، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد. تضمن العرض خططًا تفصيلية لتحقيق الاستقرار المالي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية. \شهد الاجتماع نقاشًا مثمرًا بين أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ووزير المالية، حيث تبادلوا وجهات النظر حول التحديات والفرص المتاحة. ركز النقاش على رؤية الحكومة الشاملة لتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني، مع التركيز على عدة محاور رئيسية، منها: تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، مكافحة الفساد، وتنمية الموارد البشرية. كما ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع نطاق المشروعات التنموية في مختلف المحافظات. أكد المشاركون على أهمية التكاتف والتعاون بين جميع الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين. كما أشادوا بالجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وأكدوا على ضرورة مواصلة هذه الجهود لتحقيق التقدم والازدهار للوطن





