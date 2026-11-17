نعي وزارة شؤون المجالس النيابية وفاة المهندس حسام عبد الوهاب عبد الرازق نجل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، وعزا الوزير الحزن لأسرة الفقيد.

تلقى ال مستشار هاني حنا ، وزير شؤون المجالس النيابية ، نبأ الوفاة المؤلمة للمهندس حسام عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك من خلال تعزية رسمية موجهة إلى أسرته الكريمة. وقد تم تأكيد هذه الخبر عبر قنوات التواصل الرسمية للوزارة، التي أكدت مشاركتها في مشاعر الحزن العميق التي تسري في أوساط العائلة والمسؤولين المقربين.

وفاة نجل رئيس حزب مستقبل وطن

أعلن الوزير الرسمي عن رحيل المهندس حسام عبد الوهاب عبد الرازق، الذي كان الابن الوحيد للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وهو الشخصية السياسية البارزة ورئيس حزب مستقبل وطن. يأتي هذا النبأ ليضيف عبئاً ثقيلًا على كاهل عائلة سياسية معروفة بتأثيرها ونفوذها في المشهد السياسي المصري، حيث كان حسام يمثل جسراً هاماً بين الأجيال السياسية المختلفة.

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تأكيد تعزية وزير المجالس النيابية

قام المستشار هاني حنا، بصفته وزيراً للقطاب البرلمانية، بإرسال رسالة تعزية رسمية وصريحة، أعرب فيها عن بالغ الحزن والأسى الذي شعر به هو وزملاؤه في الوزارة. وقد شدد الوزير في رسالته على أن وفاة المهندس حسام تمثل خسارة كبيرة، متمنياً من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه.

دعوة للصبر والسلوان للأسرة

وتضمنت رسالة التعزية توجيه دعوات خالصة بالصبر والسلوان للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، بالإضافة إلى أفراد الأسرة الكرام وذوي الفقيد المقربين. ووصف الوزير الأسرة بأنها أسرة فاضلة تستحق كل الدعم والتعاطف في هذه الظروف القاسية، معتبراً أن المصاب عام يمس الجميع وليس الأسرة فقط، وذلك تقديراً لمكانة المستشار عبد الوهاب في الساحة العامة.

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استكمال الأعمال البرلمانية والوطنية

على الرغم من الأجواء الحزينة، استمرت الأنشطة الرسمية في الدولة دون توقف تام، حيث شارك الوزير في الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، وهو ما يعكس استمرارية العمل المؤسسي. ورافق الوزير في هذه الجلسات وزيري الأوقاف والزراعة، مما يدل على التكامل الوظيفي في وزارة شؤون المجالس النيابية، رغم الأحداث الدرامىة التي تمر بها بعض الشخصيات القيادية.

تفرد الشخصية العامة للمستشار عبد الوهاب

يُعد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أبو الفقيد، أحد الرموز المهمة في الحزب الحاكم، حيث شغل سابقاً منصب رئيس مجلس الشيوخ، مما جعله شخصية محورية في التشريع والقانون. وتميزت مسيرته بالطول والفعالية في خدمة Institution الدولة، وبالتالي فإن خبر وفاة ابنه لا يمس الأسرة فحسب، بل يلامس أيضاً المحيط السياسي والقانوني الواسع الذي كان جزءاً أساسياً منه طوال السنوات الماضية.