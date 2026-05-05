حساب ختامي الموازنة واستثمارات صينية وتطورات أخرى

مناقشة الحساب الختامي للموازنة في مجلس النواب، واستثمارات صينية في قطاع النقل، وقرار بشطب عضوية طبيب، وقضايا أخرى متنوعة.

أكد النائب أحمد عبد الجواد ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن الحساب الختامي للموازنة يمثل تقييمًا شاملاً لمسار الدولة المصرية وإنجازاتها، مشيرًا إلى أنه يعكس المواقف الحاسمة التي اتخذتها مصر في مختلف المجالات.

وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة حساب ختامي موازنة 2024/2026، أن الدولة المصرية أثبتت مكانتها كإحدى الدول القليلة التي رفضت الخضوع لسياسات إقليمية معينة، وهو ما يعكس قوة واستقلالية القرار المصري. وأضاف النائب عبد الجواد أن هذا الرفض للسياسات الخارجية غير الملائمة لم يكن سهلًا، ولكنه كان ضروريًا للحفاظ على المصالح الوطنية العليا وتعزيز دور مصر الإقليمي والدولي.

وشدد على أن الحساب الختامي للموازنة ليس مجرد أرقام وإحصائيات، بل هو وثيقة تاريخية تسجل إنجازات الدولة وتحدياتها، وتحدد مسارها نحو المستقبل. وفي سياق متصل، أشار النائب إلى أن هناك بعض السلبيات في الأداء الحكومي، معربًا عن عدم الرضا الكامل عن بعض السياسات المتبعة. وأكد أن حزب مستقبل وطن قد تعهد باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتصحيح هذه السلبيات وتحسين الأداء الحكومي. وأوضح أن الحزب يولي اهتمامًا كبيرًا بمساءلة الحكومة ومراقبة أدائها، بهدف تحقيق المصلحة العامة وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأضاف أن التحديات التي تواجه الدولة المصرية كبيرة ومعقدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم. وأشار إلى تدهور الإيرادات السيادية، ولكنه أكد أن الدولة استطاعت تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4%، وهو ما يدل على قدرتها على إدارة المال العام بكفاءة وفعالية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وأكد النائب عبد الجواد أن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة هو مواجهة الدين العام، مطالباً بضرورة الإدارة الجيدة للفائض الأولي لتقليل الاعتماد على الاقتراض، والحفاظ على زخم الإيرادات دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتعظيم كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ومعالجة التشابكات المالية التي تعيق النمو الاقتصادي. من جهة أخرى، صرح عضو بغرفة القاهرة التجارية بأن هناك استثمارات صينية ضخمة بقيمة 2.4 مليار دولار تهدف إلى تعزيز قطاع النقل واللوجستيات في مصر.

وأوضح أن هذه الاستثمارات ستساهم في تطوير البنية التحتية للنقل وتحسين جودة الخدمات اللوجستية، مما سينعكس إيجابًا على التجارة والاستثمار في مصر. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار التعاون الوثيق بين مصر والصين في مختلف المجالات، وأنها تعكس الثقة التي يتمتع بها المناخ الاستثماري في مصر. وأضاف أن قطاع النقل واللوجستيات يعتبر من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وأن تطويره سيساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل جديدة.

وفي سياق منفصل، أكدت مصادر طبية أن جرحى غزة يطالبون بالسفر للعلاج في الخارج، مشيرين إلى أنهم يعيشون معاناة شديدة ويواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة. وأوضحوا أن حياتهم مهددة بالخطر وأنهم بحاجة ماسة إلى تدخل عاجل لإنقاذهم. كما أشارت المصادر إلى أن نقابة الأطباء قد اتخذت قرارًا بشطب عضوية الطبيب ضياء العوضي، وذلك بعد تحقيق الهيئة التأديبية في التهم الموجهة إليه.

وأكدت المصادر أن الهيئة التأديبية قد أصدرت حيثيات مفصلة لشطب عضويته، وأن القرار نهائي وغير قابل للطعن. وأخيرًا، تلقت السلطات المصرية بلاغًا بالقبض على متهم بالتحرش بتلميذة داخل مدرسة خاصة في منطقة بشتيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه





