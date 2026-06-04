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حساسية المنطقة بعد هجوم على محطة نووية فى الإمارات

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حساسية المنطقة بعد هجوم على محطة نووية فى الإمارات
هجوم على محطة نووية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية
📆6/4/2026 3:56 PM
📰Shorouk_News
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تعد محطة براكة أول محطة نووية تجارية فى العالم العربي، وتضم أربعة مفاعلات نووية متطورة تؤمن نحو ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الهجوم يثير قلقا بالغا بسبب المخاطر المحتملة للعمل العسكري بالقرب من المنشآت النووية.

قال الرئيس المصرى: لسنا بحاجة لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولى، وبرنامجنا الحالى سينتهى فى ديسمبر 2026. وقالت منظمة حقوقية إن فيفا تتعاون مع سياسة القمع فى كأس العالم، بينهم أطفال ونساء.

وقالت مؤسسات فلسطينية إن هناك 9500 أسير ومعتقل فى السجون الإسرائيلية حتى مطلع يونيه. وعقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا طارئا لمجلس المحافظين فى فيينا، لبحث الهجوم على محطة براكة للطاقة النووية فى الإمارات. وقالت الوكالة إن الهجوم يثير قلقا بالغا بسبب المخاطر المحتملة للعمل العسكري بالقرب من المنشآت النووية. وتعد محطة براكة أول محطة نووية تجارية فى العالم العربي، وتضم أربعة مفاعلات نووية متطورة تؤمن نحو ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء.

وتم اعتراض طائرتين مسيّرتين، فيما أصابت الثالثة مولدا كهربائيا خارج المنطقة المحصنة للمحطة، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود وانقطاع مؤقت للطاقة الخارجية عن أحد المفاعلات. وأكدت السلطات الإماراتية والوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم وقوع أي تسرب إشعاعي أو إصابات بشرية. وتعد هذه الحادثة تحذيرا من مخاطر استهداف المنشآت النووية، سواء فى الشرق الأوسط أو أوكرانيا. ويُنظر إلى الاجتماع المرتقب فى فيينا باعتباره أول تحرك مؤسسي دولي على مستوى الوكالة الذرية لمناقشة الهجوم على المحطة الإماراتية

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هجوم على محطة نووية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 

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