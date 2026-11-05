حسام داغر يوقع على مسلسل قاصد طريق لرمضان 2027

الفنان حسام داغر يوقع عقدا على بطولة مسلسل قاصد طريق مع إياد نصار وصدقي صخر لعرضه في رمضان 2027، في عمل صعيدي من 15 حلقة يعكس هوية تاريخية وإنسانية مميزة.

أكد الفنان حسام داغر رسمياً توقيعه على عقد للمشاركة في مسلسل درامي جديد بعنوان قاصد طريق ، والذي من المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان لعام 2027. يأتي هذا الإعلان كخطوة تمهيدية مهمة لاستعدادات النجم المصري للموسم الرمضاني القادم، حيث سيشارك في العمل alongside نجوم الكبار الذين انضموا أيضاً إلى القصة مثل إياد نصار و صدقي صخر. يعمل المشروع على تقديم تجربة فنية جديدة ومختلفة عن الأعمال التقليدية، مستنداً إلى نصوص تحمل بصمة الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال ، مما يعطي للعمل بعداً إنسانياً وفكرياً عميقاً.

تفاصيل عمل قاصد طريق السينمائية

يتكون مسلسل قاصد طريق من 15 حلقة متوسطة الطول، وهو يصنف ضمن الأعمال الدرامية التي تتناول البيئة الصعيدية، حيث تدور أحداثه في حقبة زمنية محددة تتراوح بين الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي. يركز المسلسل على رحلة البحث عن الذات، متبنيًا معالجة فنية تحمل إرثاً ثقافياً غنياً يعكس تحديات تلك الفترة الزمنية. يسعى العمل إلى تقديم صورة فنية متميزة تميزه عن باقي الإنتاجات في الموسم المقبل، من خلال التركيز على العمق الإنساني والرموز الثقافية التي تميز تلك الحقبة التاريخية من تاريخ مصر.

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تجربة حسام داغر الأخيرة والصحة

يأتي هذا الإعلان في توقيت يتبع حادثة صحية تعرض لها حسام داغر مؤخراً، حيث كشف الفنان عن إصابته بتسمم حاد أثناء تواجده في لبنان. وشرح داغر التفاصيل عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إنه اضطر للدخول في تدخل عاجل من قبل فريق الصليب الأحمر، وبمساعدة أصدقاء له تم نقله بسرعة لتلقي العلاج اللازم، معرباً عن شكره لله تعالى على شفاؤه. هذه الحالة الصحية المؤقتة لم تمنعه من استكمال مسيرته المهنية والبدء في تحضيراته لأبرز مشاريعه القادمة في مجال الدراما.

مشروع السوق الحرة والمسرحيات القادمة

إلى جانب مسلسل قاصد طريق، يشارك حسام داغر أيضاً في مسلسل السوق الحرة، الذي تدور أحداثه داخل أحد المطارات الدولية، حيث تتقاطع طرق المسافرين العابرين مع موظفي المطار. يعرض العمل مواقف طريفة ومفارقات كوميدية تعكس تباين الثقافات والشخصيات، مما يبدد رتابة الأجواء اليومية للعمل. يضم فريق عمل السوق الحرة نخبة من النجوم مثل محمد ثروت وهالة فاخر ومحمد رضوان ومحمود الليثي ويزو وغادة طلعت ومنذر رياحنة وبيومي فؤاد وإيمان السيد، من تأليف هشام يحيى وإخراج شادي علي.

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أنشطة حسام داغر المسرحية الحالية

في الجانب المسرحي، يشارك الفنان حسام داغر في مسرحية في حتة تانية، والتي من المقرر عرضها على مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي. تأتي هذه المشاركة ضمن فعاليات موسم الرياض، وتغطي الفترة الممتدة من 11 وحتى 15 نوفمبر الجاري. هذا النشاط المسرحي يعكس تنوع مواهب داغر وقدرته على التعامل مع أشكال فنية متعددة، مما يثبت حضوره القوي في الساحة الفنية العربية سواء في الدراما التلفزيونية أو على خشبات المسارح الكبرى.

مستقبل الدراما الرمضانية والتوقعات

تبدأ حرب النجوم الخاصة بموسم رمضان مبكراً هذه السنة، مع الإعلان عن العديد من المشاريع الكبرى التي تتنافس على جذب الجمهور. يُتوقع أن يقدم مسلسل قاصد طريق تجربة مختلفة كلياً من خلال التركيز على البعد الفكري والإنساني، مما يجعله مرشحاً قوياً للنجاح الجماهيري والنقدي. يتابع الجمهور والمهتمون بالشأن الفني بفارغ الصبر لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الشخصيات التي سيؤكدها الفريق المنتج، وكيف سيعالج الكاتب عبد الرحيم كمال القصة بأسلوب فريد يميزه عن غيره.