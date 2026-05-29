حسام حسن ينجح في تحقيق الفوز في 18 مباراة مع منتخب مصر، وتعادل في 7، وخسر 4 لقاءات. ويتأهل منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم 2026.

تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر الوطني في شهر فبراير عام 2024 خلفا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا. وخلال 29 مباراة قاد فيها حسام حسن منتخب مصر، نجح العميد في تحقيق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 7، وخسر 4 لقاءات.

شوبير: ودية روسيا مفيدة جدًا لمنتخب مصر قبل البطولة العالمية. أول بطولة لـ العميد وحصد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني أول بطولة مع الفراعنة الكبار وتوج بلقب كأس العاصمة الجديدة بعد الفوز فى ودية روسيا بهدف دون رد. وتوج منتخب مصر بلقب كأس العاصمة الجديدة، عقب فوزه على منتخب روسيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وسجل مصطفى زيكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65، ليقود منتخب مصر لتحقيق الانتصار، كما دوّن أول أهدافه الدولية بقميص الفراعنة خلال ظهوره الأول مع المنتخب الوطني. وشهد اللقاء أداءً متوازنًا بين المنتخبين، مع تبادل السيطرة والمحاولات الهجومية، إلا أن المنتخب المصري نجح في استغلال إحدى الفرص لحسم المباراة لصالحه، وسط حرص الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على تجربة عدد من اللاعبين والاطمئنان على جاهزية العناصر المختلفة قبل المونديال.

وتأتي مواجهة روسيا ضمن أبرز محطات إعداد منتخب مصر قبل كأس العالم 2026، حيث تُعد البروفة قبل الأخيرة للفراعنة، قبل ختام البرنامج الودي بمواجهة قوية أمام نظيره منتخب البرازيل يوم 7 يونيو المقبل. وغاب عن المباراة الثنائي محمد صلاح، الذي حصل على راحة من الجهاز الفني، بالإضافة إلى حمدي فتحي بسبب الإيقاف عقب تعرضه للطرد في مباراة إسبانيا الودية الماضية





الفوز رقم 18 في مشوار حسام حسن ونجح المدير الفني لمنتخب مصر في الوصول إلى الفوز رقم 18 خلال قيادته للفراعنة، بعدما خاض مع الفريق 29 مباراة حتى الآن. حقق المنتخب تحت قيادته 18 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات و4 هزائم فقط، في أرقام تعكس حالة الاستقرار الفني والتطور الملحوث في أداء المنتخب خلال الفترة الأخيرة. مواجهة قوية أمام البرازيل ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، في ولاية أوهايو الأمريكية، ضمن المعسكر المغلق الذي يخوضه المنتخب استعدادًا للمونديال. وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، خاصة أنها تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرات المنتخب المصري أمام أحد أقوى منتخبات العالم، كما يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق البطولة العالمية.

