حسام حسن يعلن تعيين محامٍ رسميًا وفرض حالة من الهدوء استعدادًا لـ "كأس العالم"

بعد انتقادات وجهتها وسائل إعلام وشائعات، أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، عن تعيين محامٍ رسميًا وفرض حالة من الهدوء استعدادًا لـ "كأس العالم" 2026. كما منح تفويضًا قانونيًا كاملاً للمحامي من أجل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروج شائعات أو ينشر معلومات وصفها بأنها مغلوطة وتهدف إلى إثارة الجدل والبلبلة داخل الشارع الرياضي المصري.

اتخذ حسام حسن المدير الفني ل منتخب مصر لكرة القدم، خطوة قانونية حاسمة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026 ، في إطار التصدي لحملات الانتقاد والهجوم التي طالت الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب مواجهة الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية.

وتواجد حمزة عبدالكريم مع المنتخب ضروري. وفاز حسام حسن بتفويض قانوني كامل لأشرف عبدالعزيز، المحامي بالنقض، ليتولى مهمة المتحدث الرسمي القانوني باسمه، بالإضافة إلى إدارة ومتابعة كافة الملفات والشؤون القانونية المتعلقة به خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم. ومنح المدير الفني لمنتخب مصر تفويضًا رسميًا كاملاً للمحامي من أجل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروج شائعات أو ينشر معلومات وصفها بأنها مغلوطة وتهدف إلى إثارة الجدل والبلبلة داخل الشارع الرياضي المصري.

مواجهة حملات التشويه وإثارة الفتن وأكدت المصادر أن التحرك القانوني يأتي في ظل تزايد ما اعتبره الجهاز الفني حملات ممنهجة تستهدف إثارة الفتن داخل الوسط الكروي، ومحاولة التأثير على استقرار المنتخب الوطني قبل الحدث العالمي المرتقب. كما شدد حسام حسن على رفضه الكامل لأي تجاوزات أو اتهامات غير مستندة إلى حقائق، موضحًا أن النقد الفني البناء مرحب به، لكنه يرفض تمامًا محاولات الإساءة أو البحث عن “التريند” على حساب استقرار المنتخب والجهاز الفني.

التركيز على استعدادات كأس العالم ويواصل منتخب مصر استعداداته المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026، وسط حالة من التركيز الشديد داخل الجهاز الفني واللاعبين، في ظل رغبة الجميع في الظهور بصورة قوية تليق باسم الكرة المصرية وتحقيق نتائج إيجابية في البطولة العالمية. ويأمل حسام حسن في فرض حالة من الهدوء والاستقرار خلال الفترة المقبلة، من أجل توفير الأجواء المناسبة للاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المشوار المونديال





