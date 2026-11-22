وكيل حسام عبد المجيد يعلن رفع شكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد نادي الزمالك لمطالبة المستحقات المتأخرة بقيمة 700 ألف جنيه في خلاف مالي جديد.

أكد سامر سلامة وكيل اللاعب حسام عبد المجيد أن الإجراءات القانونية قد تم اتخاؤها رسمياً، حيث تم تقديم شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة المصري للمطالبة بحقوق اللاعب المالية المستحقة. وجاء هذا الإعلان في تصريحات تلفزيونية واضحة، لتأكيد بداية مرحلة جديدة من النزاع المالي بين اللاعب و نادي الزمالك السابق.

تفاصيل الشكوى المالية ومبلغ المطالبة

صرح وكيل اللاعب بأن الشكوى قد تم تقديمها رسمياً اليوم الأحد، وتشمل مطالبة بمبلغ مالي يصل إلى 700 ألف جنيه مصري كمتأخرات مستحقة للاعب حسام عبد المجيد. يذكر أن اللاعب الحالي المحترف في صفوف فريق لودوجوريتس البلغاري، يعتبر هذه المبالغ حقاً مكتسباً له بعد مغادرته للنادي الأبيض، مما دفعه للذهاب إلى القنوات الرسمية للحكم في الخلاف.

Also read التضامن: 700 منحة دراسية لطلاب الثانوية من مستفيدي 'تكافل وكرامة' في 5 سنوات

موقف إدارة الزمالك الرافض للصرف

في المقابل، تمسك مسؤولو إدارة نادي الزمالك بموقفهم الرافض القاطع لصرف أي مبالغ إضافية للاعب، مؤكدين أن اللائحة المالية المعمول بها داخل الفريق لا تؤيد مطالب حسام عبد المجيد. ويستند هذا الموقف إلى ملف مالي شامل يحتوي على تفاصيل دقيقة حول مستحقات جميع اللاعبين، والمبالغ التي تم صرفها بالفعل، بالإضافة إلى أي عقوبات أو خصومات مالية تم تطبيقها بحق اللاعب.

Advertisement

جدل بند الـ10% في اللائحة المالية

تتمحور الأزمة الحالية حول مراجعة مسؤولي الزمالك لبنود اللائحة المالية الخاصة بالعقوبات، وتحديداً البند الذي ينص على خصم عشرة بالمائة من قيمة العقد في حال عدم تتويج الفريق ببطولتين. ويصر النادي على أن هذا البند ينطبق بشكل كامل على حسام عبد المجيد، نظراً لأن الزمالك حقق بطولة الدوري فقط خلال الفترة التي قضاها اللاعب.

تصعيد الأزمة والإجراءات المقبلة

يؤكد حسام عبد المجيد وتصريحات وكيله على ضرورة الحصول على المبلغ المتنازع عليه، مع استعداد اللاعب لاتخاذ كافة الإجراءات الرسمية اللازمة لتصعيد الأزمة حتى يتم الفصل في الخلاف المالي. وفي ظل استمرار الجمود بين الطرفين، ينتظر الجميع قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الشكوى المقدمة، وسط توقعات بتأثر مستقبل اللاعب أو النادي بنتيجة هذه القضية المالية.